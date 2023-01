Jazz Studio dà il via alla Maratona di danza Quattro giorni di musica e ballo in Pandurera

Con quattro compagnie di danza, da oggi a domenica in Pandurera vi sarà la novità de "La Maratona della danza". Si comincia questa sera alle 21, con lo spettacolo "Non ci sono confini, solo orizzonti" della scuola Jazz Studio Dance – Uisp Ferrara, ideato da Silvia Bottoni per una danza come linguaggio per esprimere emozioni e pensieri. Presenterà anche il progetto coreografico ‘Anna Frank : un sogno interrotto’. Domani, invece, Dance Style Club di Federica Malaguti porterà "La Cattedrale" ispirato al musical Notre Dame de Paris. Sabato arriva Le Mine Vaganti Dance Company, di Helena Florido, dopo le esibizioni all’Alvin Ailey Dance Theatre di New York o in Ballando con le stelle. Presentano l’ultimissima creazione ‘Scene da un crimine’. Domenica alle 18, finale con 001 Kompany di Rita Rambaldi e lo spettacolo "Somnium".