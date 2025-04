Jewels Tour, la seconda tappa: "Il valore del patrimonio ebraico"

Prosegue il percorso del gruppo di lavoro locale di Jewels Tour con il secondo incontro che ha confermato l’impegno del Comune nel promuovere strategie innovative per valorizzare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, legato alla storia della comunità ebraica. Jewels Tour, unisce una cordata europea formata da sette città ed è stato cofinanziato con fondi europei per un totale di quasi 2 milioni. Un appuntamento che si inserisce nel più ampio contesto delle attività del partenariato internazionale, che si riunirà dal 2 al 3 aprile a Breda (Paesi Bassi) per un confronto sulle migliori pratiche di coinvolgimento dei soggetti locali nella costruzione di un’offerta turistica sostenibile e consapevole.

Il meeting ha visto la partecipazione di rappresentanti della Comunità ebraica di Ferrara, del Meis, dell’istituto di Storia contemporanea, della Destinazione turistica Romagna, di InFerrara, Riaperture e Wunderkammer, insieme a esponenti del Comune, tra cui il Museo del Risorgimento e della Resistenza. Uno degli elementi centrali dell’incontro è stata la passeggiata urbana, guidata da ’Bam! Strategie culturali’, soggetto incaricato del supporto al processo di co-creazione che caratterizza il progetto. Questa esplorazione ha offerto ai partecipanti l’opportunità di approfondire la conoscenza del patrimonio ebraico attraverso le testimonianze dirette dei suoi custodi e studiosi. La visita al Tempio di via Mazzini ha rappresentato un momento particolarmente significativo grazie agli interventi del presidente della Comunità ebraica, Fortunato Arbib, e del rav. Luciano Caro.