Jim Snidero Quartet stasera sul palco del Torrione

Stasera alle 21.15 un’altra serata fuori dalla canonica programmazione di Ferrara in Jazz. Il Torrione San Giovanni ospita Jim Snidero, sassofonista californiano che si esibirà insieme a Bruno Montrone al pianoforte, Paolo Benedettini al contrabbasso e Rick Hollander alla batteria per un’altra grande occasione di ascolto tra abilità strumentale e versatilità espressiva. Vincitore di un Grammy Award, Jim Snidero è sassofonista e compositore che, in quarant’anni di carriera ha sempre saputo dimostrare grande capacità di muoversi in bilico tra l’esigenza di sperimentare nuove avventure e quella di mantenere un saldo contatto con i capisaldi della tradizione idiomatica afroamericana, tra abilità strumentale, versatilità espressiva, attitudine scritturale asservita alle strutture più diverse (dal quartetto alla big band). Queste le caratteristiche di Jim Snidero, un grande musicista mai adeguatamente valorizzato, quasi sempre sottovalutato da un mercato – quello odierno – in cui sempre più ciò che conta è l’apparenza e la frequentazione dei social a scapito dell’autenticità. Qui invece di sostanza ve ne è molta, anche in ragione del prezioso supporto di una delle più preparate sezioni ritmiche europee. La sua avventura musicale inizia con l’arrivo a New York, dal nativo Maryland e l’ingaggio con Jack McDuff, da lì in poi negli anni lo troviamo con la The Mingus Big Band, Eddie Palmieri, Toshiko Akiyoshi, Frank Wess, Sting, Frank Sinatra e Brian Lynch. Parallelamnete realizza 25 dischi a suo nome, l’ultimo dei quali Far Far Away (Savant – 2023), le cui musiche presenterà al Torrione.