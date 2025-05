"Jobs Act, capisco i dubbi dell’ala riformista Pd"

Caro Carlino, ai tempi del Jobs Act (cioè della riforma del lavoro che mirava a cancellare l’articolo 18 per i nuovi assunti e al contempo estendere le tutele ai lavoratori autonomi e precari) Renzi era premier e segretario del partito. Allora tutti (dico tutti) i democratici diedero il loro voto favorevole in Parlamento. Si espresse a favore (udite, udite!) anche l’allora minoranza di sinistra di Pier Luigi Bersani, oggi fiero sostenitore di Landini, alla faccia della coerenza. Nel frattempo il cuore della riforma, ossia il contratto unico a tutele crescenti, è stato fortemente ridimensionato dagli interventi della Corte costituzionale. E per di più l’effetto del referendum, se passasse, non sarebbe quello del ritorno al vecchio Statuto dei lavoratori ma il ripristino della successiva riforma del governo Monti, addirittura peggiorativa in materia di indennizzi per licenziamento senza giusta causa (24 mensilità invece di 36), come ha ben spiegato un fine giuslavorista quale è Pietro Ichino. No so se andrò a votare, ma capisco bene le perplessità dell’area riformista del PD (da Bonaccini a Franceschini): votare oggi al referendum contro una legge approvata l’altro ieri da tutti i parlamentari PD non mi sembra un atteggiamento coerente. E, con tutta franchezza, neppure dignitoso perchè ha il sapore di un repentino cambiamento di bandiera, dettato solo dalla convenienza politica del momento. Mario Borgatti