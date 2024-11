Joint Stars, esercitazione al via. In azione uomini e mezzi del Coa

Per prevenire e affrontare le minacce occorre essere preparati ma anche ben coordinare tra loro tutte le forze della difesa che ha l’Italia. E’ con questo obiettivo che il Comando operazioni aeree di Poggio, è parte importante dell’esercitazione Joint Stars 2024, il maggiore evento addestrativo dell’anno per la Difesa. Dal 20 novembre è entrata nella fase cruciale la ‘Joint stars 24 command post exercise’, una delle principali esercitazioni della Difesa, pianificata e condotta dal Comando Operativo di Vertice Interforze. Oltre 600 uomini e donne appartenenti alle forze armate e personale delle Università Luiss e Lumsa di Roma, Università di Genova e dalla scuola superiore S. Anna di Pisa, si sono schierati nella base navale di Taranto e nel Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio. La Joint Stars, che terminerà il 30 novembre, è un’esercitazione che vede le forze armate italiane operare, in un ambiente multi-dominio, a difesa degli spazi aerei, terrestri e marittimi Euro-Atlantici. L’evento si pone l’obiettivo di esercitare i Posti Comando a condurre una Joint Operation, interamente a guida nazionale, a supporto della difesa del Trattato del Nord-Atlantico. A Poggio si utilizzano sistemi di simulazione ad alta tecnologia che permettono ogni tipo di scenario. Uno degli obiettivi è incrementare l’interoperabilità delle componenti militari impegnate in un’operazione interforze, le cosiddette ’joint e combined’.

l. g.