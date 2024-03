Junior a teatro, domenica si chiude L'edizione 2024 di 'Junior! A teatro con mamma e papà' si conclude a Comacchio con lo spettacolo 'Il topolino che scoprì il mondo' della compagnia Teatrombria. Un'esperienza coinvolgente per tutta la famiglia, con pupazzi, teatro delle ombre e interazione con il pubblico. Accesso gratuito per tutti dai 3 anni in su.