’Junior! a teatro’, ultimo appuntamento con i burattini

Chiuderà domenica a Comacchio, la rassegna ‘Junior! Pomeriggi a teatro’ che da novembre a marzo ha presentato il lavoro di quattordici compagnie in quattro teatri differenti (Sala polivalente di Comacchio, Teatro De Micheli di Copparo, Teatro Arena di Codigoro e Teatro Barattoni di Ostellato), grazie alla collaborazione dei quattro Comuni e al contributo delle Regione Emilia-Romagna, registrando oltre 3.500 spettatori. Il gran finale di questa edizione sarà affidato a Massimiliano Venturi che, domenica alle 16 alla sala polivalente di Palazzo Bellini di Comacchio, porterà in scena lo spettacolo di burattini ‘Sganapino medico per forza’: un susseguirsi di buffe situazioni e divertenti accadimenti.