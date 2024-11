’Junior’, buona la prima a teatro. Domenica protagonista l’acqua

GORO

È con grande entusiasmo che, domenica scorsa al teatro "Ricci" di Goro, è stata inaugurata la rassegna di teatro dedicata ai bambini "Junior! Pomeriggi a teatro". Sul palco è andato in scena lo spettacolo di Giorgio Gabrielli "Tra fossi e boschi". L’evento, organizzato in collaborazione con I Teatri del Delta e sotto la direzione artistica di Massimiliano Venturi, ha registrato una grande affluenza, portando gioia e divertimento a numerosi bambini e alle loro famiglie. Il pubblico, entusiasta, ha apprezzato l’opportunità di avvicinarsi al mondo naturale attraverso il linguaggio teatrale. L’iniziativa fa parte del progetto "La voce della natura," sponsorizzato da Cadf, che ha come obiettivo sensibilizzare anche i più piccoli al rispetto e alla tutela dell’ambiente. Il progetto proseguirà domenica alle 16 a Gorino, presso i locali della canonica, con un evento-laboratorio dedicato all’acqua. Un’atelierista di Immaginante guiderà i piccoli partecipanti alla scoperta dei colori e delle sonorità del mare, con un approccio interattivo e creativo per stimolare la loro curiosità e sensibilità verso il mondo marino. Il 24 novembre alle 16, si tornerà al Teatro "R. Ricci" per lo spettacolo brillante "?Storie appese a un filo" di Gianluca Palma, con buffi personaggi realizzati con materiali di recupero. Il 15 dicembre alle 16, all’Ex Scuola Materna di Gorino, sarà la volta del laboratorio "?Una nuvola piena di…", mentre il 4 gennaio alle 16 al Teatro di Goro andrà in scena "?Sganapino contro il granchio blu", con i burattini di Massimiliano Venturi. l’amministrazione comunale di Goro ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento inaugurale".