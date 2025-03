JuniOrchestra, note e inclusione al Comunale

Concerto della JuniOrchestra dell’accademia nazionale di Santa Cecilia, che si esibirà sul palco del teatro Comunale insieme alla banda RulliFrulli per un’iniziativa a sostegno della Fondazione Imoletta. L’appuntamento è in programma per domenica 23 marzo alle 16. L’iniziativa è stata presentata ieri in municipio dall’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti, dal presidente della Fondazione Imoletta Tullio Monini, dal referente della Banda Rulli Frulli Vanni Valieri e dal direttore generale della Fondazione Teatro Comunale Carlo Bergamasco.

"Questa iniziativa – ha sottolineato Coletti – è un esempio concreto di come la musica sia uno strumento di inclusione, in grado di dare vita a manifestazioni di solidarietà. I giovani musicisti della prestigiosa accademia nazionale di Santa Cecilia che si esibiranno per la Fondazione Imoletta e con la banda RulliFrulli sono una testimonianza diretta di come sia possibile superare qualsiasi barriera culturale e sociale, con un concerto emozionante che diventa occasione di incontro fra le persone. L’inclusione non è solo un valore, ma un elemento fondamentale che arricchisce la comunità".

"Il teatro Comunale non è solo spettacolo – ha dichiarato Bergamasco – ma cultura attiva. Il concerto ‘La JuniOrchestra per Imoletta’ dimostra che la musica unisce e include. Mettere a completa disposizione il teatro a queste iniziative significa promuovere una società più giusta e consapevole. L’arte e la cultura non sono solo strumenti di espressione, ma anche veicoli di cambiamento e speranza". "Questo concerto – è interventuto Monini – sarà un’occasione per vedere tutti insieme i nostri e i 115 giovani musicisti bravissimi che provengono da tutt’Italia e si sono formati nella prima e più importante accademia, che li porterà ad entrare a far parte dell’orchesta di Santa Cecilia. Con loro ci saranno i nostri 25 ragazzi, che si inseriranno con una musica più moderna facendo confluire sul palco l’esperienza di RulliFrulli, i loro strumenti a percussione e lo spirito di inclusione". "È emozione e una grande scommessa – ha concuslo Valieri – il fatto di poter mettere insieme queste due realtà. Da una parte i componenti della banda RulliFrulli con il loro ritmo, l’irruenza e i suoni degli strumenti autorealizzati e, dall’altra parte, una vera e propria orchestra di eccellenza". Il programma sarà ricco e variegato: spazierà da Rossini a Brahms, Bizet, Dvořák, Rimsky-Korsakov fino a Morricone. Tra i brani imperdibili di questo evento, il pubblico ritroverà Rapsody in Blue, il cui iconico solo di clarinetto è preludio di un ricco intreccio tra sonorità classiche e influenze jazz. Ma anche Ennio Morricone con il Gabriel’s Oboe, il tema scritto appositamente per la colonna sonora del film The Mission nel 1986, con cui il Maestro vinse un Golden Globe.