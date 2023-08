'Just the Four of Us': il singolo di Sara Carli Ballola da Comacchio

"Just the Four of Us" è il titolo del singolo di lancio di Sara Curly (pseudonimo di Sara Carli Ballola, classe 1991, originaria di Comacchio), uscito il 21 luglio 2023 su tutti gli store digitali, che anticipa l’uscita del primo EP della cantautrice in arrivo a fine estate. Un brano pop dalle influenze soul, r’n’b e country e dalle sonorità anni ’90, che parla di amicizie a distanza che si rincorrono per l’Europa, superando i confini del tempo e dello spazio. "Just the Four of Us" è una canzone intima ed emozionante, ma allo stesso tempo dinamica ed esplosiva, che racchiude l’anima della cantautrice emergente, fondendosi con le influenze decisamente più rock del chitarrista e fedele compagno di viaggio Luigi Marsala.