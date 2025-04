"Kaleida non sarà un dormitorio per nullafacenti"

È ancora scontro sulla Stazione di Posta, più conosciuta come dormitorio alla ex palestra Bocciofila ed ora Fratelli d’Italia ha organizzato per stamattina alle 11 una protesta. "Il sindaco di Cento vuole demolire un luogo storico di sport, socialità e memoria collettiva. Noi diciamo no – dice Francesca Caldarone (Fratelli d’Italia) – Sabato mattina ci troveremo davanti alla palestra Bocciofila, spazio pubblico che per anni ha ospitato generazioni di cittadini, per denunciare con forza la scelta dell’amministrazione comunale: radere al suolo la palestra per costruire un dormitorio, senza alcun confronto con la cittadinanza, senza alcuna visione di futuro. A nulla è servita la raccolta firme promossa dai cittadini, che chiedeva di fermare questa decisione. Facciamo sentire la nostra voce, prima che sia troppo tardi". Immediata la difesa di Pd, Attiva e Cento Si Cura per quello che loro hanno chiamato Spazio Kaleida. "E’ frutto di una progettualità condivisa tra tutti i sindaci dell’Alto Ferrarese, appartenenti a schieramenti politici diversi – spiegano i capigruppo – e ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro di Pnrr. In un momento in cui l’emergenza abitativa colpisce sempre più spesso dei nostri concittadini che hanno improvvisamente perso il lavoro, o vivono situazioni familiari di grande fragilità economica, questa struttura rappresenta una prima risposta per risolvere questa emergenza. Non si tratta solo di un luogo per uscire da una improvvisa ed inaspettata situazione di grande disagio, ma di un’opportunità reale di reinserimento sociale e di recupero dell’autonomia economica, elementi fondamentali per uscire da situazioni di disagio cronico". E sulla Bocciofila. "La palestra era ormai inutilizzabile poiché le attuali leggi rendono quello spazio fuori norma per fungere da palestra - dicono - ma per posizione risulta strategica per chi accede al servizio, esclusivamente tramite presa in carico dai servizi sociali, di muoversi agevolmente verso i principali punti della città, anche senza mezzi propri. Non vuole essere un dormitorio per nullafacenti, ma prevede percorsi formativi, attività e servizi personalizzati per aiutare le persone a uscire dalla logica dell’emergenza, ritrovando stabilità e dignità".

Laura Guerra