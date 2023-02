Kalkbrenner, l’artista techno pronto a conquistare la città

Sarà Paul Kalkbrenner il primo grande personaggio annunciato per la seconda edizione del Summer Vibez del Ferrara Summer Festival. Dal 7 al 9 giugno saranno tre giorni di musica in piazza Trento Trieste con il Summer Vibez Festival. E’ pronto dunque ad infiammare l’estate estense Paul Kalkbrenner, l’artista techno più amato dagli italiani. Dopo la Germania, infatti, l’Italia è il paese europeo che più lo ama e a dimostrarlo sono i dati di affluenza ai suoi live, sempre impressionanti e certi. Una dimensione live dove riesce sempre ad esprimere se stesso nel migliore dei modi tanto da essere riconosciuto nella top 100 dj migliori del mondo. Paul Kalkbrenner, il fuoriclasse della musica elettronica internazionale, ha pubblicato sette album in studio e ha un seguito di 2,4 milioni di fan su Facebook, dj superstar berlinese che è stato il primo artista europeo di musica elettronica ad esibirsi sul palco del Tomorrowland nel 2016. Per la generazione di Kalkbrenner, la musica elettronica non è stata solo una forma di espressione, ma anche la colonna sonora della riunificazione della Germana dopo la caduta del Muro di Berlino nel 1989. Dopo aver suonato come DJ in club divenuti leggendari ha intrapreso la carriera da solista e da produttore discografico. Nel 2000, ha pubblicato Superimpose, Zeit nel 2001 e Self nel 2004 quando ha anche girato il film Berlin Calling diretto da Hannes Stöhr interpretando il protagonista Ickarus e composto la colonna sonora tra cui figura il celebre brano Sky and Sand che ha fatto contare oltre 200.000 copie vendute. Nel 2014 si è poi esibito davanti a 400mila persone per il concerto alla Porta di Brandeburgo per il 25° anniversario della caduta del muro dii Berlino, insieme a Peter Gabriel e Udo Lindenberg. Per citarne alcuni, il singolo "No Goodbye" ha contato oltre 20 milioni di stream, altri successo è "Parachute" e l’EP "Speak Up". L’ultimo album, Parts of Life segue la trilogia di Back To The Future che ha raccontato l’arrivo della techno a Berlino dalla fine degli anni ‘80. I biglietti sono già in vendita.

Laura Guerra