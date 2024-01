Kant rinasce sul palcoscenico: "Spettacolo da costruire insieme"

Oggi, alle 20.30, verrà presentato il nuovo laboratorio teatrale del Centro Teatro Universitario, condotto da Andrea Paolucci e Fabio Mangolini.

Parte nel Centro Teatro Universitario di Ferrara un nuovo laboratorio che elaborerà teatralmente le suggestioni dell’opera di Immanuel Kant, di cui ricorre quest’anno il terzo centenario della nascita. A dirigere il laboratorio sarà il regista Andrea Paolucci del Teatro dell’Argine, affiancato dall’attore e regista Fabio Mangolini. Un laboratorio teatrale che ha per tema l’opera di Immanuel Kant può incuriosire o spaventare. Di sicuro non lascia indifferenti. E anche se a prima vista possono apparire come distanti e inconciliabili, il teatro e Kant hanno però motivi, suggestioni, richiami che si incrociano costantemente: il rapporto dell’uomo con i propri limiti, la ricerca costante della finitezza e della fragilità umana, il tentativo incessante di osare conoscere e di dare fiducia alla propria intelligenza. È proprio questo “sàpere aude”, cioè l’avere il coraggio di servirsi della propria intelligenza, che diventerà per Kant il motto dell’intero Illuminismo. Ed è questo “sàpere aude” anche il titolo che diamo al laboratorio. Si articolerà in un incontro settimanale serale e in tre fine settimana intensivi, di cui il terzo a ridosso della “restituzione” finale che si terrà il 19 marzo a Palazzo Turchi di Bagno, in occasione dell’inaugurazione della mostra che avrà per tema “Kant e l’Illuminismo”. "Costruiremo insieme le tappe del nostro spettacolo, improvviseremo, scriveremo, ascolteremo e ci ascolteremo", spiega Paolucci. La prima serata oggi alle 20.30 in via Savonarola 19. Si andrà avanti, poi, tutti i martedì fino al 19 marzo. Sono previsti anche 3 weekend intensivi (mattina e pomeriggio) il 3/4 febbraio, il 2/3 e il 16/17 marzo. Per info e iscrizioni, inviare una email a ctu@unife.it