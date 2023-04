Kastamonu apre le porte a tutti ’Pompieropoli’ con figli e famiglie

Dopo tre anni è tornata Pompieropoli, grazie ai volontari appartenenti all’Associazione Nazionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco di Ferrara, che hanno allestito una serie di prove per "verificare" l’abilità dei futuri piccoli protetti di Santa Barbara. Un’iniziativa nell’ambito della seconda edizione "Porta tuo figlio al lavoro", presso lo stabilimento di Kastamonu, a Pomposa di Codigoro, che produce, con macchinari all’avanguardia, 450mila metri cubi di pannelli truciolari grezzi con un fatturato complessivo di 115 milioni e occupa 267 dipendenti. Un modo per creare sempre più una sinergia fra gli imprenditori turchi, che hanno rilevato, dopo il fallimento, l’ex Falco oggi in forte crescita industrialmente invitando i figli dei loro dipendenti lavoratori a vedere quello che fanno i loro genitori all’interno del grande complesso.

A dare il benvenuto il direttore Esat Ozoguz, che ringraziato i dipendenti per la solidarietà dimostrata nel terremoto che ha colpito la Turchia, autotassatisi volontariamente, donando l’equivalente di due ore di lavoro in segno di vicinanza alla popolazione turca. "In un contesto del genere – ha detto Ozogut – diventa ancora più importante sapere il valore vero delle ricchezze che possediamo, ovvero i nostri cari. L’obiettivo è condividere una mattinata divertente con i nostri figli per fargli conoscere l’ambiente di lavoro dei loro genitori e sappiano che i soldi non si guadagnano facilmente". Il sindaco Alice Zanardi è intervenuta portando i saluti dell’amministrazione e annunciando l’apertura ufficiale della Festival della Gentilezza per tutto il mese di aprile che coinvolgerà tutta la comunità. "Ringrazio sia la Kastamonu, che ha saputo riportare occupazione e sviluppo nel territorio in un costante – ha sottolineato il primo cittadino – crescendo di investimenti, e gli amici di Mezzogoro per la messa a disposizione del trenino col quale i bimbi hanno pouto visitare lo stabilimento". I bambini hanno potuto quindi divertirsi con le pettorine dei Vigili del Fuoco, attraversare un tunnel, superare un’altalena, transitare su una passerella mobile e scalare infine una piccola rampa appositamente create per loro. Il tutto in un tripudio di gioia e soddisfazione amplificato dall’escursione sul trenino dei volontari di Mezzogoro, col quale visitare il grande stabilimento in cui lavorano i propri genitori. Così nella generale soddisfazione, assieme ai figli hanno dato vita a una bellissima mattinata.

cla. casta.