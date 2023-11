Kastamonu, Cisl vince le elezioni. Con meno iscritti prende più voti

Importante risultato per la Filca Cisl Ferrara, guida da Corrado Pola, nelle elezioni della Rsu, presso la fabbrica Kastamonu a un chilometro da Pomposa di Codigoro. Con meno iscritti rispetto ai colleghi della Fillea Cgil, la Cisl conquista 96 voti rispetto agli 85 dei colleghi e porta tre iscritti ovvero Giuseppe Cutri, EnricoFolli e Davide Naldi mentre è in "panchina" pronto eventualmente a sostituire un collega Niki Ghilardi. La Kastamonu, facendo una prima presentazione al presidente della Regione Stefano Bonaccini, da parte direttore generale del Gruppo in Italia Esat Ozoguz e dal sindaco di Codigoro Alice Zanardi e da un folta rappresentanza di maestranze. Nel corso dell’incontro Ozoguz ha illustrato investimenti ed attività che Kastamonu profonde nello stabilimento compreso la realizzazione di un nuovo capannone e la fabbrica della colla che dovrebbero portare a 50 nuove assunzioni. Ha una produzione attuale di almeno 450mila metri cubi, per una quota del 15% di mercato che colloca il Gruppo al quarto posto a livello nazionale, con l’obiettivo di crescere fino a produrre 600mila metri cubi. Il nuovo capannone sarà destinato a contenere la terza linea produttiva, per un investimento di 30 milioni di euro ampliando ulteriormente le tante opportunità che oggi la Kastamonu offre con 14 tipi di pannelli decorativi e la possibilità di offrirli in 150 colori diversi. Lo stabilimento occupa un’area di 728.403 metri quadrati e alla fine dello scorso anno occupava 263 lavoratori, il 13% dei quali costituito da donne. Nel settore della produzione di pannelli truciolari in legno Kastamonu occupa il sesto posto nel mondo, il quarto posto in Europa e il primo posto in Turchia.