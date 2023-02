Kastamonu, nuovo capannone da 30 milioni

E’ stata una visita molto importante, perché per molti di loro potrebbe avere un futuro sbocco occupazionale quello dei 32 studenti, accompagnati da sette insegnanti alla fabbrica Kastamonu nei pressi di Pomposa a Codigoro. E’ stata quella degli alunni di una seconda e terza classe iscritti all’indirizzo di Meccanica e Meccatronica, creato solo 3 anni fa, dell’Istituto di istruzione secondaria "Guido monaco di Pomposa" a visitare il grande stabilimento che produce, con macchinari all’avanguardia, 450mila metri cubi di pannelli truciolari grezzi con un fatturato complessivo di 115 milioni e occupa 267 dipendenti il 13% dei quali sono donne.

"La figura femminile – afferma Sauro Marangoni storico caporeparto alla Falco anche con la precedente gestione – è più portata all’attenzione e riesce a rimanere molto più concentrata, dimostrandosi in molti settori un valore aggiunto all’azienda". L’incontro, il primo di una lunga serie propria per cementare la collaborazione fra mondo delle scuola e quello futuro del lavoro, è stato coordinato dal direttore generale della multinazionale turca, Esat Ozogu che ha gettato i semi per nuove stimolanti collaborazioni con il mondo della scuola e con il territorio, facendo leva sugli studenti di Meccanica e Meccatronica, che consentirà loro di progettare, gestire ed innovare processi aziendali legati all’automazione integrata e alla robotica. Presente anche il sindaco Sabina Alice Zanardi che ha affermato "rinnovo sentiti ringraziamenti per l’invito e per l’idea, davvero encomiabile, di creare un’occasione di scambio con il mondo della scuola, che è quello in cui si formano e crescono i manager, i tecnici e i lavoratori di domani. E’ lodevole la volontà mostrata da Kastamonu di essere sempre attenta, sensibile e presente a tutte le iniziative così come quella di insegnanti e studenti del nostro polo di istruzione superiore Guido monaco di Pomposa". Lo stabilimento ha ottenuto il permesso per la costruzione di un nuovo capannone di oltre 300 metri di lunghezza all’interno del quale sarà avviata la produzione di nuovi pannelli truciolari, con impianti modernissimi che lo stesso direttore generale li ha definiti "da industria 4.0 quasi macchine intelligenti - ha aggiunto - che porteranno ad un aumento della produzione ed un maggiore competitività" capaci anche di impegnare di qualsiasi colore richiesto i vari pannelli, anche con pochissimo tempo di preavviso. Attualmente vengono prodotti 1.400 pannelli a turno, per un’attività che è a ciclo continuo per 24 ore al giorno sette giorni la settimana.

L’investimento complessivo per la nuova costruzione è di circa 30 milioni di euro e consentirà a Kastamonu di assumere ulteriori 30 figure professionali, ma anche un consistente aumento nell’indotto. Kastamonu è al quarto posto in Europa nella produzione di pannelli in legno per arredamenti e a Pomposa, dal 2017 ha intrapreso un processo di riqualificazione e bonifica complessiva di un’area, un tempo occupata dall’ex stabilimento Falco. "Siamo stati sommersi dalle domande dei ragazzi - l’energy manager Luca Barboni - a dimostrazione del loro interesse per creare figure di cui abbiamo bisogno".

