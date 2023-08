"Kermesse 'Lido Street Food' a Lido degli Estensi: la serata in bianco"

LIDO DEGLI ESTENSI

A Lido degli Estensi torna domani sera il ‘Lido street dinner’. L’iniziativa è organizzata dall’Aps ‘Noi che ci crediamo ancora’, col patrocinio del Comune di Comacchio e il sostegno dell’immobiliare ‘Nuovo Ducale’ srl. Ecco come si svolge l’evento. I ristoranti che aderiscono all’evento preparano uno o due menù appositamente per la serata. I partecipanti (ben 200 quest’anno) scelgono il menù del ristorante che preferiscono e, prima di accedere alla tavolata comune, passano a ritirarlo e a pagarlo. I ristoranti aderenti sono: ‘La Caletta’, ‘Le Vele’, ‘Setaccio’, ‘Quo Vadis’, ‘Forchettone’ e ‘Il Capitano’. I commensali a tavola troveranno acqua, vini, pane, dolci e caffè offerti dall’associazione, così come il Dj set e il gruppo di ballo che rallegreranno la serata. Lo ‘Street Dinner’, con dress code bianco, è uno dei tanti eventi proposti (spesso collaborando con altre associazioni e il Comune) da ‘Noi che ci crediamo ancora’, nata nel 2017 dall’idea di alcune imprenditrici e commercianti.