Kida forest entra in Wbo: "Il bambù, sfida verde"

Kida organic forest di Ferrara, azienda agricola tra via Carretti e Pontegradella, ha aderito al Wbo. L’adesione all’organizzazione mondiale del bambù è avvenuta nei giorni scorsi. L’organizzazione con sede negli Stati Uniti racchiude le più importanti realtà mondiali, sia pubbliche che private, che si occupano di diffondere e promuovere i benefici legati all’ambiente e all’economia grazie a questa pianta. L’organizzazione nata nel 1991 si è sviluppata in tutto il mondo, ha aderito al progetto ‘the bamboo city’ lanciato a Dubai nel dicembre scorso che ha come tabella di marcia il rafforzamento della resilienza climatica con l’obbiettivo di raggiungere la neutralità del carbonio. I punti principali del ‘bamboo city’ prevedono il rinverdimento urbano con coltivazioni di bambù di cui è nota la velocità di crescita, la bonifica dei suoli attraverso il fitorisanamento, la moderazione delle temperature e il sequestro del carbonio. Le piantagioni in città aiutano a ridurre l’inquinamento atmosferico creando parchi e corridoi di ossigeno. Paolo Bruschi, presidente di Kida organic forest, azienda attiva da alcuni anni su questi temi, si dichiara soddisfatto di questa adesione e si ripropone di contribuire ad un progetto innovativo e coraggioso che potrebbe trovare nella città di Ferrara un luogo di efficace sperimentazione anche per via della sua posizione disagiata sul piano climatico. "Recentemente abbiamo avuto conferma della posizione poco felice di Ferrara per le giornate di caldo torrido e altre situazioni sfavorevoli. Siamo pronti a riproporre il nostro progetto di città dentro al verde sicuri di trovare un appoggio del Wbo oltre alle istituzioni e organizzazioni locali".