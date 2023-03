Kleb, la triste resa della società Squadra ’tolta’ dal campionato

La pioggia che sin dalle prime ore del mattino ha bagnato incessantemente Ferrara è sembrata il presagio alla fine più amara della prima società di basket cittadina. A nulla sono serviti gli sforzi delle ultime ore, il Kleb non proseguirà il campionato e ha già comunicato alla Fip il suo ritiro anticipato, tra lo sconforto e le lacrime di giocatori, staff e tifosi. La giornata più nera in quarant’anni di storia di palla a spicchi nostrana, vissuta col fiato sospeso fino alla comunicazione (arrivata subito dopo pranzo) della mancata riuscita dell’operazione che negli ultimi giorni l’imprenditore Matteo Mazzoni, assieme ad altri partner, ha provato a condurre per portare la nave in salvo. Un incontro, quello di ieri mattina in Comune assieme all’assessore Maggi, che evidentemente non ha dato gli esiti sperati, anche perché le difficoltà erano tante e gli ostacoli insormontabili per riuscire ad arrivare a fine stagione. Nel pomeriggio, poi, il "rompete le righe" tra gli sguardi increduli dei tifosi, certamente la parte più colpita da questa faccenda, che rimarrà nella storia del basket estense come il punto più basso toccato in quarant’anni di attività.

In lacrime coach Spiro Leka, che vede così finire nel modo peggiore possibile la sua lunga esperienza da capo allenatore del Kleb, lui che già da tempo si sentiva ormai un ferrarese adottivo, e che ancora una volta ha dimostrato il suo attaccamento alla città. Sconforto e tristezza pure tra i giocatori, su tutti Jerkovic e Amici, quest’ultimo tornato a Ferrara a distanza di sette anni dal suo addio alla Mobyt nell’estate 2015 e apparso davvero provato dalla situazione. Non si può non evidenziare, per l’ennesima volta nelle ultime settimane, la totale assenza del presidente Marco Miozzi, che pure in un momento così complicato, in cui magari qualche spiegazione sarebbe servita, ha scaricato proprie responsabilità verso dei professionisti già tremendamente penalizzati dalla vicenda. Una mancanza di rispetto verso città, tifosi e tesserati che mai si era vista prima, e ieri pomeriggio al palazzetto non sono mancate altre critiche pesanti verso il patron biancazzurro. Una barca che è affondata lentamente, portandosi con sé problemi derivanti da gestioni precedenti, ma il colpo di grazia lo si è dato negli ultimi mesi, perché la sensazione è che si potesse fare di più per salvare la società, viste soprattutto le dichiarazioni di inizio anno.

Già da ieri pomeriggio si è scatenato il mercato, con gli ormai ex giocatori della Tassi Group richiestissimi in A2 ma non solo: Mantova e Latina si contendono Cleaves (cercato anche in Grecia), Amici è vicino a Nardò, Pianegonda a Cremona mentre Bertetti e Smith paiono diretti verso Udine, soprattutto il play. Ferrara, invece, è costretta a salutare mestamente la categoria, per quello che è l’epilogo più triste e immeritato di questi quarant’anni di pallacanestro cittadina. Le prossime saranno giornate amare per gli appassionati biancazzurri, ma se è vero che "dopo la tempesta arriva sempre il sole" la speranza di tutti è che a breve si possa tornare a godere di questo spettacolo. Ora, però, cala il sipario sulla stagione del Kleb.

Jacopo Cavallini