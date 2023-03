Kleb, lacrime e applausi L’addio di coach Leka "Avvisati solo via sms, serviva più trasparenza"

di Jacopo Cavallini

FERRARA

"Ho saputo che finiva tutto tramite un messaggio vocale, da Marco Miozzi mi aspettavo più trasparenza". Ci ha messo la faccia Spiro Leka, in quella che quasi certamente è stata la sua ultima uscita pubblica da capo allenatore del Kleb, all’indomani dell’annuncio del ritiro anticipato della squadra dal campionato a causa di gravi problemi finanziari. Lo ha fatto col cuore, ben consapevole che lì, al suo posto, forse ci sarebbe dovuto essere qualcun altro, a fornire spiegazioni e chiarimenti a città, tesserati e tifosi. Invece, del patron Miozzi, non si è vista neanche l’ombra.

Coach, quando ha saputo che era finito tutto?

"Il presidente mi ha comunicato ieri con un vocale di tre minuti che la stagione finiva qui, ho avvisato subito la squadra della notizia. E’ successo quello che tutti speravamo non accadesse, mi sono passati davanti i quattro anni e mezzo di battaglie e emozioni vissuti qui a Ferrara e ho avuto un piccolo crollo emotivo".

Nel pomeriggio avete ricevuto la visita dei tifosi, che mai vi hanno abbandonato...

"Ci ha fatto molto piacere, per l’ennesima volta abbiamo avuto la dimostrazione che questa città ha sete di basket. In questi anni qualcosa di buono, specialmente sul campo, è stato fatto". L’impressione è che il presidente Miozzi non vivesse appieno la quotidianità del palazzetto. E’ così?

"Ci sono mancate un po’ di linee guida, all’inizio gli avevo consigliato di strutturare la società a livello di marketing e comunicazione, così non è stato. Aveva promesso la fondazione di un consorzio, era l’unica via percorribile per creare un progetto serio. Se non sei presente tu, devi almeno mettere persone in quei ruoli chiave che fanno da collante tra squadra e dirigenza".

Avevate avuto avvisaglie nelle scorse settimane che la situazione stava degenerando? "Noi eravamo all’oscuro di tutto, nessuno ci diceva niente, non c’era una società che ci appoggiava. Fino a dicembre i pagamenti degli stipendi erano regolari, Miozzi ci aveva detto che non c’erano problemi per arrivare a fine stagione, dopo un paio di settimane la comunicazione è cambiata e d’un tratto sono arrivate le difficoltà. Non c’è stata molta chiarezza da questo punto di vista".

Non pensa sia paradossale che a metterci la faccia sia lei e non il presidente?

"So che aveva convocato una conferenza stampa, poi l’ha annullata. Non spetta a me giudicare il suo comportamento, di certo con D’Auria c’era un rapporto diverso, ci sentivamo dieci volte al giorno e si stava qui fino a notte fonda per risolvere i problemi. Ognuno è responsabile delle sue azioni, siamo tutti maggiorenni".

Cinque stagioni da capo allenatore del Kleb, un cammino del genere meritava un altro finale…

"Parto col ringraziare il Sesto Uomo, alcune persone ci erano vicine tutti i giorni in palestra. Voi giornalisti avete sempre avuto le porte aperte per assistere agli allenamenti. Si era creata una famiglia, quando facevamo degli errori eravamo pronti a chiedere scusa. Mi mancherà la gente di Ferrara, che mi fermava sempre per strada".

Leka non riesce a trattenere le lacrime. Dalla sala stampa si alza un applauso convinto. Un finale che non rende onore ad un allenatore che ha fatto la storia recente del basket cittadino.