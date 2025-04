Krav Maga, via al corso di difesa rivolto alle donne

Un corso di difesa rivolto alle donne secondo la tecnica del Krav Maga. L’iniziativa è organizzata per fornire informazioni teoriche e pratiche alle donne quando si trovano in situazioni di importante difficoltà psicologica o fisica. Il corso è in programma da domani fino al 17 maggio, con orario dalle 15 alle 17 e con cadenza settimanale (ogni sabato) alla palestra dell’istituto geometri ‘Aleotti’.

I dettagli sono stati presentati ieri mattina nella residenza municipale: alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore allo sport Francesco Carità, l’organizzatrice del corso e istruttore federale I livello della Federazione Italiana Krav Maga (FIKM) Federica Bassoli, gli istruttori federali di V e I livello FIKM Ferruccio Mazza, e Francesco Barretta. "Oggi non parliamo solo di sport - ha spiegato l’assessore Carità - ma di qualcosa di ancora più importante: l’empowerment, la sicurezza e la consapevolezza. Viviamo in un mondo in cui ogni donna ha il diritto di sentirsi sicura, in ogni momento e in ogni luogo. Il Krav Maga è una disciplina che si basa su tecniche semplici ed efficaci, adatte a tutte, indipendentemente dall’età o dalla preparazione fisica. L’obiettivo non è solo sapersi difendere, ma imparare a riconoscere le situazioni di pericolo, gestire lo stress e reagire con sicurezza e lucidità".

Le tecniche che verranno insegnate nelle lezioni sono quelle del Krav Maga che, per la sua semplicità e adattabilità, può essere appreso da qualsiasi persona a prescindere dal sesso o dall’età. Le tecniche comprendono un insieme di colpi, leve articolari, calci e proiezioni che indirizzate in punti sensibili del corpo umano permettono di sottrarsi a situazioni di pericolo o addirittura di estremo pericolo. Il Krav Maga, che significa letteralmente ‘combattimento a corta distanza’ è stato sviluppato in ambito militare dall’esercito israeliano.

L’assessore alle pari opportunità Angela Travagli ha dichiarato: "Sostenere un corso gratuito di autodifesa femminile rappresenta una responsabilità politica, culturale e sociale trasversale che si ricollega al decoro della città come alla dignità delle persone, la cui sicurezza è un obiettivo da raggiungere e tutelare per garantire le pari opportunità tra i generi. Per questo, d’intesa con l’Assessore allo Sport, abbiamo inteso sostenere la richiesta di organizzare un percorso gratuito rivolto a donne di tutte le età, dall’adolescenza alla maturità".

Mario Tosatti