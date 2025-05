Kris Davis, la regina del piano

Stasera alle 21.30 al Torrione (via Rampari di Belfiore 167) approda il Kris Davis Trio feat. Robert Hurst & Jonathan Blake. Kris Davis è pianista e compositrice jazz di riconosciuta fama internazionale, vincitrice di Grammy e pluripremiata dalla critica statunitense. Ha pubblicato 25 album come leader o co-leader e ha collaborato con artisti come Dave Holland, Terri Lyne Carrington, John Zorn, Craig Taborn, Tony Malaby, Julian Lage, Tyshawn Sorey e Esperanza Spalding. È stata nominata Artista Doris Duke 2021 insieme a Wayne Shorter e Danilo Perez e pianista dell’anno dalla rivista DownBeat nel 2022 e 2020. Run the Gauntlet, il suo nuovo album, vede la partecipazione del bassista Robert Hurst e del batterista Johnathan Blake. L’album fonde abilmente composizioni strutturate con improvvisazione spontanea.