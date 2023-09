Kula Shaker al Comunale

Dopo il successo dei live nel cortile del Castello, che tra giugno e settembre ha ospitato alcuni degli artisti più interessanti del panorama internazionale e nazionale come Fatoumata Diawara, Trentemøller, Arab Strap, Kevin Morby e Vasco Brondi, Ferrara Sotto le Stelle si prepara al gran finale della sua ventisettesima edizione. Giovedì 28 settembre il teatro Comunale accoglie l’unica data italiana degli ultimi grandi eretici del rock britannico: i Kula Shaker. Un concerto realizzato in collaborazione con la rivista Internazionale, Associazione IF e Arci Ferrara che è l’anteprima di Internazionale a Ferrara, il festival di giornalismo che si svolgerà poi 29 e 30 settembre e 1 ottobre. La band capitanata da Crispian Mills, uno dei gruppi più popolari della scena musicale britannica post Brit-pop grazie al suo vincente mix esoterico di riff psichedelici, mantra e misticismo rock and roll, presenta live l’ultimo potente lavoro in studio, ‘1st Congregational Church of Eternal Love & Free Hugs’, e il nuovo singolo Waves, un brano euforico ed esaltante che anticipa il nuovo e settimo album in uscita nel 2024.