La 4 Torri risorge in casa. Rossatti stende l’Arco Riva

4 Torri Volley 3Pallavolo C9 Arco Riva 1(25-19, 13-25, 25-21, 25-23)

4 TORRI VOLLEY: Aprile ne, Morelli ne, Grazzi 19, Zanni 4, Pavani 7, Schincaglia, Soriani (libero) ne, Dosi 2, Poli (libero), Rossetti 10, Rossatti 22, Buffo 2, Sulmona 1, Ghidoni ne. All. De Marco

Dopo tre sconfitte di fila, la 4 Torri Volley riparte superando in quattro set la Pallavolo C9 Arco Riva. È la seconda vittoria dall’inizio della stagione al palasport di Ferrara per Morelli e compagni, nonché la prima della gestione di coach De Marco. Certo, il sestetto trentino annaspa nelle ultime posizioni della classifica, ma i granata si presentavano con una formazione falcidiata dalle assenze e in un momento in cui spiccavano sfortuna e negatività era meglio non dare nulla per scontato. Invece, la 4 Torri Volley compie fino in fondo il proprio dovere conquistando tre punti preziosi sia per risalire la graduatoria che per aumentare l’autostima di un gruppo che adesso guarda con più fiducia al girone di ritorno. Coach De Marco manda in campo un sestetto composto da Zanni palleggiatore, Grazzi opposto, Dosi e Pavani centrali, Rossatti e Rossetti schiacciatori, Poli libero. E i granata partono col piede giusto, aggiudicandosi il primo set 25-19. Dopo un buon avvio, lascia piuttosto perplessi quello che accade nel secondo parziale: Pallavolo C9 Arco Riva scappa subito via (2-11) approfittando di un black out dei padroni di casa che non riescono più a recuperare fino al 13-25. Dopo aver regalato il secondo set, la squadra di De Marco torna a ruggire nel terzo set con un muro di Grazzi e un tocco efficace di Dosi (6-3). I trentini non mollano, impattando prima sul 14-14 e poi sul 20-20, ma nei momenti importanti la 4 Torri Volley è più lucida e chiude i conti sul 25-21 con un muro di Grazzi. Il quarto set è tiratissimo, anzi è la Pallavolo C9 Arco Trento a dare a lungo la sensazione di poterla spuntare. Gli ospiti si ritrovano infatti sul 17-21, con la prospettiva di giocarsi la gara al tie break. La 4 Torri Volley però non ci sta e nel momento più complicato sfodera gli attributi, con un attacco di Rossatti che mette la parola fine al match sul 25-23. Dopo la pausa, domenica 2 febbraio al palasport di Ferrara il campionato riprenderà col match contro Valsugana Volley, con la speranza che la squadra di De Marco si sia finalmente sbloccata.

Stefano Manfredini