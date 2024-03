La bacchettata di Lodi: "Sicurezza, la sinistra non faccia lezioni a noi"

A tenerla a battesimo è il vicesegretario federale del Carroccio, Andrea Crippa. Ma la nuova sede elettorale della Lega – nel centralissimo corso Martiri della Libertà – è un’idea della quale il vicesindaco Nicola Lodi, che sarà il capolista, rivendica la paternità. L’ha immaginata come "punto di contatto tra il centro e le frazioni". D’altra parte, dice Lodi "nel forese ci siamo quotidianamente, con l’apecar e con l’ufficio mobile. Avere un ufficio così centrale era importante: è un punto di passaggio, visibile ai residenti ai quali vogliamo dare risposte". Anche se la prima parola d’ordine nel gergo elettorale del vicesindaco – in veste di candidato – è "ascolto". Un "metodo politico che abbiamo adottato fin dal nostro insediamento". E che in qualche modo rafforza l’idea di "essere stati in campagna elettorale dall’11 giugno 2019". Dalle opposizioni, su questo punto, spesso si sono levate voci di critica. Lodi, invece, ne fa un punto d’orgoglio. L’apertura della sede elettorale in qualche misura rappresenta uno spartiacque.

"L’obiettivo è quello di riconfermare l’amministrazione guidata da Alan Fabbri – spiega il vicesindaco – e personalmente profonderò tutte le mie energie affinché questo accada. I temi che caratterizzeranno la mia campagna sono quelli sui quali mi sono speso da cinque anni a questa parte, dalle frazioni alla sicurezza, passando per le fragilità e il decoro urbano". La sicurezza è sempre stata ed è tutt’ora, un tema sul quale gli animi si scaldano. Le ‘punture’ dal centrosinistra non mancano, specie a seguito di fatti di cronaca legati in particolare alle frazioni. Ma su questo Lodi è molto chiaro. "Abbiamo investito moltissime risorse in questi anni proprio sulla sicurezza – così l’assessore – e non accettiamo lezioni da chi per anni ha negato i problemi piuttosto che affrontarli. Le criticità, specie in alcuni quartieri, certo non sono risolte. Ma sicuramente il lavoro è stato immane – prosegue – ed è anche per questo che deve proseguire sulla via tracciata". Al taglio del nastro oltre al vicesegretario federale e al vicesindaco, c’erano anche il deputato Davide Bergamini e il sindaco Alan Fabbri. Durante la campagna elettorale sono previsti diversi incontri con alcuni ‘big’ del partito. E, su tutti, la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli. Non può mancare il sottosegretario al ministero dell’Interno, Nicola Molteni e probabilmente ci saranno anche altri esponenti del partito. Sulle disabilità, Lodi ha ‘investito’ molto. La presenza nella lista del Carroccio di Francesco Gattus, presidente del Comitato Area disabili, la dice lunga in questo senso. Ma torniamo alla sede in corso Martiri della Libertà. Al piano rialzato, sala riunioni ampia. Al piano terra uno spazio dedicato "a ricevere tutti i ferraresi che passeranno di qui". Un po’ un tuffo nel passato quando Lodi, nel suo negozio di parrucchiere, aveva il ‘punto d’ascolto’.

f. d. b.