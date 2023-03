"La bagnina si droga" Balneare condannato

Avrebbe messo in giro la voce che la bagnina del suo stabilimento balneare fumava spinelli. Parole ritenute diffamatorie dalla donna, che ha sporto querela a carico del titolare di un bagno del Lido di Spina (difeso dall’avvocato Alex De Anna). A dire della bagnina, oltre a essere offensive quelle dichiarazioni sarebbero state all’origine anche del suo cambio di postazione da parte della società che gestisce il servizio di salvamento ai lidi. Una ricostruzione completamente smentita dal balneare. Il processo per diffamazione a carico del titolare dello stabilimento era approdato davanti al giudice di pace nel marzo del 2022. L’udienza si era conclusa con una condanna a trecento euro di multa e una provvisionale da 150 euro. La difesa dell’imprenditore aveva impugnato la sentenza e il caso è approdato ieri in secondo grado davanti al giudice Sandra Lepore. Il legale dell’imprenditore ha sostenuto che l’imputato non avrebbe mai pronunciato quelle parole. Si sarebbe infatti trattato di "un chiacchiericcio da spiaggia esasperato". Il giudice non è però stato dello stesso avviso e ha confermato la condanna. "Pensavamo ci fosse la possibilità di una revisione del giudizio di primo grado – commenta l’avvocato De Anna –. Attendiamo le motivazioni e valuteremo se c’è margine per una ulteriore impugnazione".