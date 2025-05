La band simbolo. Tributo ai Pink Floyd, un’icona del rock

Ferrara celebra i Pink Floyd con la prima assoluta di "The Wall & Pink Floyd Greatest Hits", un omaggio a una delle opere più iconiche della storia del rock, band che è nel cuore di generazioni. il Teatro Comunale Claudio Abbado oggi alle 20.30 (replica il 18 alle 16) ospiterà una rock band, un’orchestra sinfonica, un coro, un attore, danzatori e videoproiezioni, insieme, per aprirsi al mondo e abbattere il muro della solitudine. Pink Floyd day. Alle 16.30, invece, nella rotonda Foschini ci sarà l’esibizione del sassofonista Andrea Poltronieri che coinvolgerà il pubblico in un’immersione nel mondo musicale della leggendaria band britannica. Preludio della presentazione in anteprima del vinile ’Occulta Lunae Pars’. Si tratta di una versione in latino del brano ’The Dark Side of the Moon’. A seguire, alle 18, si torna alla Rotonda Foschini con la Banda di Cona e la Scuola di Musica Amf, che eseguiranno gli intramontabili brani dei Pink Floyd proprio nel cuore della città.

Ancora, alle 19.30 al Ridotto del Teatro, un incontro introduttivo all’opera a cura del critico musicale Pierfrancesco Pacoda. Infine, sul palco del Comunale debutta The Wall & Pink Floyd Greatest Hits. L’undicesimo album della rock band inglese, pubblicato nel 1979, rivivrà in una nuova produzione che ne esalta la forza narrativa e musicale attraverso un linguaggio contemporaneo, grazie alla regia di Manuel Renga, la direzione orchestrale e gli arrangiamenti di Roberto Molinelli, le coreografie di Michele Merola e la regia video di Fabio Massimo Iaquone. Sul palcoscenico, la MM Contemporary Dance Company con undici danzatori, l’Orchestra Città di Ferrara, l’Accademia Corale Vittore Veneziani e il gruppo rock Pink Sonic. A interpretare il protagonista Pink sarà l’attore Jacopo Trebbi.