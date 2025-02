La band Stereolab in concerto a Ferrara il 10 giugno

’Ferrara sotto le stelle’ torna per la sua 29esima edizione, annunciando i primi nomi della line up 2025 e confermandosi come uno degli appuntamenti più amati della stagione dei festival estivi. Primo protagonista annunciato, l’iconico gruppo sperimentale franco-britannico Stereolab (unica data italiana, 10 giugno). A seguire, il cantautorato dissacrante di Marco Castello (12 giugno) e l’eleganza folk della statunitense Ani Difranco (15 giugno), che saliranno sul palcoscenico del cortile del Castello estense. Da domani saranno in vendita i biglietti per gli Stereolab, dalle ore 14 al sito ferrarasottolestelle.it. Oltre ai concerti tra le mura del castello degli Este, il festival continua a puntare alto, per far vivere la musica in nuovi periodi dell’anno e in nuovi spazi, contribuendo a valorizzare il territorio che abita e rafforzando l’idea di collaborazione con le realtà vicine.

Novità: l’11 marzo, all’Estragon club di Bologna, i ’Godspeed you! Black emperor’ e il 6 aprile, nella Sala estense di Ferrara, Steve Wynn. Info: contact@ferrarasottolestelle.it