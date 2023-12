La banda RulliFrulli si presenta. Prove aperte al liceo Carducci

Oggi sono già venti i ragazzi ferraresi della banda RulliFrulli, ma il progetto prevede che anche altri giovani possano aggiungersi per cui i ragazze e le ragazze dai 15 anni in su che vogliono conoscere e provare a suonare nella banda sono invitati oggi alle 17 all’auditorium del liceo Carducci, in via Canapa, alla sessione di prove della banda RulliFrulli aperta a tutti gli interessati. La musica è per tutti i ragazzi una straordinaria opportunità di inclusione e di crescita individuale e di gruppo e per questo, ispirandosi all’esperienza ultredecennale della banda RulliFrulli di Finale Emilia (Modena), l’assessorato alla Pubblica istruzione, Fondazione Imoletta e Liceo Carducci hanno promosso la nascita nell’ottobre di quest’anno della banda RulliFrulli di Ferrara, un collettivo musicale di ragazzi e ragazze tra 15 e 25 anni in cui ciascuno, indipendentemente dall’età e dalle diverse abilità, può dare il proprio contributo ed esprimere attraverso la musica le proprie capacità.

Destinatari principali del progetto RulliFrulli Ferrara sono infatti ragazzi e ragazze che frequentano le scuole cittadine tra i quali anche un folto gruppo di loro compagni con disabilità. Oltre a incontri settimanali di formazione musicale il progetto prevede attività di laboratorio per la costruzione di strumenti a percussione attraverso il riutilizzo di materiali di recupero. Dopo la pausa natalizia il progetto ferrarese RulliFrulli si amplierà ancora con lezioni e percorsi di formazione musicale nelle scuole promossi dall’amministrazione e con l’allestimento del laboratorio di costruzione degli strumenti musicali per il quale Fondazione Imoletta e Banca Etica hanno lanciato la settimana scorsa una campagna di raccolta fondi natalizia che in pochi giorni ha già totalizzato donazioni per oltre settemila euro e per la quale sono scesi in campo importanti personalità cittadine del mondo musicale come Roberto Formignani direttore della Scuola di Musica Moderna e dell’imprenditorialità ferrarese come la responsabile di Impresa Donna del Cna Jessica Morelli.