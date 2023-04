La battaglia contro i rigassificatori va avanti. E torna il caso Villanova

Guiderà alla manifestazione di sabato 6 maggio a Ravenna l’incontro pubblico "No ai rigassificatori contro l’economia del fossile per la transizione ecologica e le fonti alternative", organizzato dalla Rete Giustizia Climatica che si terrà domani alle 18 alla sala Grattacielo in viale Cavour 189. Ospiti saranno Pippo Tadolini, coordinatore di "Per il clima- fuori dal fossile" di Ravenna e l’ambientalista Massimo Serafini. Spiega Corrado Oddi, membro della Rete: "Si discuterà della contrarietà all’installazione dei rigassificatori, che nasce dal fatto che quelli di Piombino e Ravenna sono stati presentati come necessità davanti all’emergenza, senza questi ci sarebbe stato il razionamento del gas, ma entrambi entreranno in funzione ad emergenza già finita. Questa ci appare invece come una chiara politica a sostegno delle fonti fossili". "Si punta ancora in maniera evidente sul gas metano – prosegue Oddi –, questi impianti hanno una vita di 15-20 anni, le tempistiche poi confermano che non si tratti di misure d’emergenza, visto che Piombino andrà in funzione quest’estate, Ravenna nel 2024. Le finalità sono evidentemente altre: Eni non ha mai fatto tanti profitti come nel 2022: 20.4 miliardi, il doppio del 2021 e questo è stato presentato come il profitto più alto degli ultimi 20 anni".

Problema tutto locale è quello dell’impianto di biogas di Villanova, di cui dopo mesi si discuterà in commissione ambiente e urbanistica, come ha raccontato Sandra Travagli, referente dei cittadini: "Sono 14 mesi che cerchiamo di ragionare su questa ipotesi, molto concreta e già autorizzata, della realizzazione di un impianto nella nostra zona. I territori scelti per questi impianti sono isolati ed essendo situazioni di interesse pubblico si diventa sacrificabili, mentre la nostra visione è ben diversa e complessa. Un impianto non può cadere dal cielo per soli motivi economici, di ricavi, ma dovrebbe esserci dietro una precisa programmazione".

Lucia Bianchini