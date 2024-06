La battaglia contro il caporalato. Patto di lavoro, c’è il protocollo: "Così aiuteremo i più fragili"

Reca le firme di Flai Cgil, Legacoop Estense e Cidas il protocollo di intesa, sottoscritto ieri nella sede della Camera del Lavoro con il placet del prefetto Massimo Marchesiello, che punta a liberare le vittime di sfruttamento del lavoro e del caporalato in agricoltura e ridare opportunità nel pieno rispetto della legalità. "Il fenomeno dello sfruttamento nella nostra provincia, nella fattispecie nel comune di Portomaggiore da cui il fenomeno si estende su altri territori della Romagna fino al bolognese – così il prefetto – merita la nostra massima attenzione. Ringrazio i sottoscrittori per aver impostato un programma di intervento molto concreto. Auspico che si arrivi ad avere un presidio fisico sul territorio per dare supporto alle vittime di sfruttamento, con l’apporto dei controlli interforze avvalendoci anche dell’Inps e dell’ispettorato del lavoro e dei mediatori".

Cinque gli articoli del protocollo: dalla diffusione della cultura della legalità e tutela del lavoro alla risposta ai bisogni dei lavoratori, ai corsi di lingua e di conoscenza dei diritti degli stessi, all’inserimento lavorativo e alle eventuali controversie fino al presidio del territorio. "Come organizzazione sindacale – prosegue Dario Alba, segretario Flai Cgil – abbiamo sottoscritto un patto di lavoro per aiutare le persone più fragili e, con Cidas e Legacoop, l’obiettivo è di estirpare il fenomeno illegalità. Sappiamo che il 50% della manodopera in agricoltura è straniera e la carenza di lavoratori in questo ambito accentua ancora di più diverse tematiche di reclutamento e organizzazione della stessa in violazione delle regole e disposizioni in materia di tutela, sicurezza, salute e retribuzione. A lavoratori e lavoratrici vengono imposte condizioni degradanti, spesso approfittando della loro vulnerabilità e bisogno".

Insieme a Cgil e Cidas "l’impegno sarà principalmente svolto a presidiare il territorio, segnalando situazioni di irregolarità alle autorità competenti e a facilitare il reinserimento lavorativo all’interno di imprese nostre associate". Queste le parole del presidente di Legacoop Paolo Barbieri cui si aggiunge il presidente di Cidas Daniele Bertarelli: "Negli ultimi decenni, il numero di lavoratori stranieri è triplicato". "L’Inps è da sempre in prima linea per promuovere il lavoro sano", così Annalisa D’Angelo, direttrice provinciale. Infine, il sindaco Dario Bernardi di Portomaggiore: "L’amministrazione è in prima fila, positiva ogni azione congiunta e concordata tra istituzioni".

Federica Achilli