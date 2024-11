La battaglia contro l’Aids: "Tornano i test gratuiti"

In occasione della Giornata mondiale contro l’Aids, Ferrara prosegue il proprio impegno per prevenire e informare sul tema, soprattutto i più giovani, con una serie di iniziative sul territorio, promosse dal tavolo di lavoro permanente di contrasto all’Aids. Il primo appuntamento è per la mattinata di domenica 1 dicembre con un banchetto informativo in piazza Trento Trieste. Seguiranno poi quattro appuntamenti in vari luoghi della città, con punti informativi e di somministrazione test rapido Hiv: sempre domenica 1 alla sede di Arcigay dalle 16 alle 20, il 2 allo Spazio Giovani di via Boschetto, dalle 14 alle 17, il 5 dalle 9 alle 13 alla Caritas di via Brasavola e dalle 14.30 alle 19 in università, via Adelardi 33. Il tavolo permanente è coordinato dall’assessore alle pari opportunità Angela Travagli e ne fanno parte i rappresentanti di Usl e Azienda Universitaria-Ospedaliera, Unife, Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Ferrara, nonché varie associazioni del terzo settore quali Avis, Giovani della Croce Rossa Italiana, Farmacie Comunali, Federfarma, Segretariato Italiano Studenti in Medicina, Rete Universitaria Attiva, Azione Universitaria Ferrara, Uisp, Centro Donna Giustizia, Centro di Ascolto per Uomini Maltrattanti, Associazione Donne Medico in Italia, Associazione Famiglie contro la droga, Terre Estensi, Arcigay di Ferrara, Cgil e Uil.

Il tavolo di lavoro si è riunito più volte nel corso del 2024 per tenere fede alla propria mission di promuovere informazione e sensibilizzazione fra le giovani generazioni. Sono state infatti organizzate diverse serate di sensibilizzazione in primavera, all’inizio dell’estate e nel primo autunno, che hanno consentito di promuovere uno screening diffuso, a cadenza più o meno trimestrale, per monitorare lo stato di salute della comunità. I componenti del tavolo hanno contribuito all’acquisto di ben 710 test rapidi Hiv, che saranno somministrati fino ad esaurimento scorte nei quattro presidi. "Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla programmazione della campagna di sensibilizzazione e screening – le parole dell’assessore Travagli –, è grazie alla collaborazione di tutti che questa città offre gratuitamente la possibilità di somministrare il test rapido Hiv in totale sicurezza e nel pieno rispetto della privacy". Per tutta la giornata di domenica 1 dicembre, la fontana di Piazza della Repubblica sarà illuminata di rosso per ricordare alla comunità locale l’importanza della tutela della salute.