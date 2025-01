La battaglia degli autovelox: "Dispositivi non omologati e illegali". Nuova denuncia dell’Associazione

C’è aria di nuova battaglia nella lunga querelle legata agli autovelox. E, ancora una volta, si combatte a suon di carte bollate. A dissotterare l’ascia di guerra è l’Associazione nazionale tutela utenti della strada. Dopo una prima querela dell’ottobre del 2024, ecco che l’ente si presenta di nuovo dai carabinieri per depositare un secondo atto, chiamando in causa tutta la filiera amministrativa locale, dal sindaco Alan Fabbri al prefetto Massimo Marchesiello, passando per il presidente della Provincia, l’assessore competente e i vertici delle polizie locale e stradale. Al centro, c’è l’omologazione degli autovelox che, a dire dei denuncianti, renderebbe "illegali" le multe elevate agli automobilisti ‘immortalati’.

"Il 28 gennaio – si legge in una nota dell’associazione – il sindaco, che dopo la nostra prima denuncia aveva sospeso l’attività sanzionatoria in attesa di ‘fonti normative certe’, ammettendo implicitamente non vi fossero i requisiti di legge per utilizzare simili dispositivi elettronci, ha pubblicato una notizia sul sito istituzionale del Comune che ci ha sommerso di lamentele da parte dei cittadini". La notizia in questione è quella relativa all’attivazione di tre nuovi autovelox nel territorio comunale. "Peccato però – prosegue l’ente – che il sindaco non abbia mai predisposto né aggiornato ogni due anni i piani del traffico e neppure il piano generale del traffico urbano, dimostrando che la sicurezza stradale si richiama e si ricorda solo quando i soldi entrano nelle casse e non quando bisogna spenderli per mettere in sicurezza le strade". Tali documenti, si legge ancora nella nota, "sono stati richiesti con formale accesso agli atti ma mai trasmessi dalla pubblica amministrazione di Ferrara".

Ma non è tutto. "Dopo l’annuncio del sindaco – prosegue l’Associazione tutela utenti della strada – siamo stati sommersi da cittadini arrabbiati, ma anche da pendolari e lavoratori preoccupati per le salate multe che potrebbero arrivare. Ricordiamo che dal dicembre scorso le sanzioni per il superamento della velocità si sono notevolmente aggravate". Poi l’affondo finale: "Tutti i rilevatori elettronici per il monitoraggio delle infrazioni con prova legale sono illegali perché non omologati. Ma il ministero degli Interni e l’avvocatura dello Stato sostengono che basti la semplice approvazione ministeriale e che l’omologazione non sia necessaria. Così il ministro ha diramato una nota a tutti i prefetti, ordinando loro di rigettare i ricorsi degli automobilisti e impugnare le sentenze dei giudici nella speranza che si formi un nuovo indirizzo interpretativo. Ma il tutto a danno dei cittadini. Una situazione di inaudita gravità".

Da qui, la nuova denuncia presentata dall’Associazione, la quale chiede alla procura di valutare i reati di omissione di atti d’ufficio, frode, falso e truffa.