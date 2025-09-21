La battaglia di Patrizia e Lino: "Lo Stato ha fatto poco per impedire altre tragedie"

Stringe un foglio nel pugno Lino Aldrovandi. "Lo so, – sussurra prima di salire sul palco della Sala Estense nella giornata-seminario organizzato dai giornalisti e dedicata a Federico a 20 anni dalla morte – poi mi emoziono. È più forte di me, nonostante il tempo trascorso da quella maledetta alba...". Tocca a lui parlare, ogni volta che è accaduto non sono mai uscite banalità. Parte da un abbraccio "all’avvocato Fabio Anselmo, per tutto quello che ha fatto, e a Ilaria Cucchi per suo fratello Stefano". Poi il grazie al "Comune e al sindaco Fabbri, stanno collaborando con il Comitato per iniziative dedicate a Fede", e il ricordo "di tutti i bambini massacrati a Gaza nell’indifferenza". Applausi. Un sospiro. Si riparte, ora tocca al suo Aldro. "Federico – dice Lino con un groppo alla gola – fu ucciso senza una ragione dalla polizia. Ricordo l’ultima udienza del processo di primo grado, mi alzai e al pubblico ministero Nicola Proto dissi: ’grazie dottore per quello che ha fatto’. Mi guardò: ’Aldrovandi, non mi ringrazi, ho fatto solo il mio dovere’". Ma tutti, lancia provocatoriamente la domanda, "istituzioni, cittadini e altri, fecero il proprio dovere per arrivare alla verità su quel 25 settembre 2005?". Lo sguardo vira verso il tavolo dei relatori. "Di certo lo fece il giudice Caruso, che blindò la sentenza di condanna; l’allora questore Savina, che subentrò a Graziano, responsabile di quei quattro poliziotti che intervennero in via Ippodromo; il giudice Maisto, che usò parole durissime nei loro confronti. Lo fece soprattutto il coraggio di Anne Marie Tsague, unica testimone responsabile e con un grande cuore di quella via, che trovò il coraggio di dire tutto, con accanto due persone altrettanto straordinarie: un sindaco (Tiziano Tagliani) e un prete (don Domenico Bedin)". La sua voce trema, ha bisogno di aria quando sputa fuori le "54 lesioni" e le grida "aiuto, basta" pronunciate da Federico negli attimi di agonia. "A me, a Patrizia e a Stefano (il loro secondogenito, ndr) rimarrà la consapevolezza di dover pagare la pena dell’ergastolo, mentre per i quattro, dopo aver scontato la condanna, sono stati reintegrati. Un figlio – conclude Lino –, non si tocca senza una ragione, non lo si uccide. Ma lo si stringe al cuore e si va avanti. Ciao Federico".

Accanto c’è Patrizia, giacca color aragosta, spirito e coraggio di sempre. Come quel 2 gennaio 2006 quando aprì il blog che squarciò tutto. "Nonostante questo grandissimo impegno, lo studio, il lavoro fatto per Federico dalle persone che sono qui oggi – chiosa –, non vedo un cambiamento, anzi le cose stanno peggiorando: ci sono leggi più restrittive, nulla che possa prevenire, se non l’informazione, ma non vedo qualcosa che lo Stato possa avere fatto per impedire che accadano tragedie come questa". Istituzioni e polizia, all’epoca, "si voltarono dall’altra parte". C’è voluto il questore Savina "a spalancare l’armadio, a tirare fuori i manganelli rotti, i brogliacci sistemati perché il suo predecessore li aveva tenuti nascosti". Ieri mattina, al risveglio, chiude la mamma, "ho immaginato quelle persone come gli ignavi di Dante". Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. "Costoro non resteranno nella storia se non per la loro ignavia...".