La battaglia di un padre: "La morte di mio figlio non dovrà essere vana. Più rilevatori di velocità"

di Nicola

Bianchi

Ormai di schianti ne ha visti tanti, troppi. Ha ingoiato magoni su magoni, ha pianto, si è disperato, si è domandato perché proprio alla sua famiglia. Senza avere mai le giuste risposte. Una cosa però non ha mai smesso di fare: battersi perché quella strada, dove la sera maledetta del 14 luglio 2014 una macchina portò via la vita di suo figlio appena ventenne, diventi sicura. Si chiamava Bruno Ruberto, era in bicicletta e gli restava solamente da attraversare l’arteria per essere a casa. Poi un botto feroce, la bici che vola via e lui che resta sull’asfalto. Senza vita. Quella strada è via Modena e chi torna con la mente a quell’inferno è Pasquale, il padre.

Ruberto, ha letto la notizia dei quattro autovelox che saranno installati in città nelle vie Caldirolo, dei Calzolai, Canapa e sull’Adriatica?

"Sì, e sono contento. Era ora".

Ma c’è già chi grida che servono solamente a fare cassa. Lei cosa ne pensa?

"Che chi dice questo sbaglia di grosso. Davanti a un velox l’auto è obbligata a rallentare e ciò genera maggiore sicurezza. Ma in Italia c’è ancora troppa indisciplina, al volante ci si sente supereroi fino a quando non ti accade l’irreparabile. Si va forte, si usano i cellulari, si beve e ci si droga. Per poi, chi resta, disperarsi".

Il velox in via Modena venne messo solo dopo la morte di suo figlio e soprattutto dopo la sua battaglia di civiltà.

"Ma oggi per fare funzionare quel velox serve la presenza dei vigili urbani e da queste parti se ne vedono purtroppo pochi".

Ha parlato con il Comune?

"Sono rimasto deluso dalla vecchia amministrazione, che bisogna dire fece installare l’apparecchio, ma non fu abbastanza. E anche da quella attuale. A entrambe dissi di sistemare il passaggio pedonale, di renderlo più sicuro, invece è uguale".

Cosa chiede?

"Studiare con un ingegnere una banchina pedonale fino alle strisce per poter raggiungere la fermata dell’autobus in totale sicurezza. E poi un semaforo a chiamata. Un investimento non certo folle a livello economico. Sa cosa succede ogni mattina?".

Prego.

"Dobbiamo accompagnare mio figlio Matteo, 14 anni, alla fermata dell’autobus in macchina perché abbiamo paura a mandarlo a piedi. Macchine e camion sfrecciano a tutta velocità e i pedoni sono costretti a dover camminare sul bordo strada. Possibile che non si possa fare qualcosa? Non è già stata abbastanza la morte di mio figlio?".

Gli giro la domanda, secondo lei?

"Evidentemente no".

Chi era Bruno?

"Un bravissimo ragazzo con la testa sulle spalle. Quella sera stava rientrando dopo aver passato qualche ora con gli amici. Aveva superato il cavalcavia di via Modena, più o meno all’altezza di via Montale (dove il giovane abitava con la famiglia, ndr) e stava cercando di attraversare. In quel momento è arrivata una macchina e...".

La voce si ferma, Pasquale si commuove. Sospira.

"La nostra vita – riprende – da quel giorno è stata stravolta, abbiamo la forza di andare avanti solo grazie all’altro nostro figlio".

Lei all’epoca fu promotore di una raccolta firma. Devono essere i cittadini a spronare le amministrazioni per avere più sicurezza sotto le loro case, come è successo in via Caldirolo e in via dei Calzolai?

"La mia battaglia restò inascoltata. Ma non mi sono mai arreso. Noi dobbiamo farci sentire ma le amministrazioni devono ascoltarci. Purtroppo la cultura in italia sulla sicurezza stradale è ancora latente".

Ma qualche passo in avanti è stato fatto, non crede?

"Sì, ma non abbastanza. Si insegnino i buoni comportamenti in strada fin dalle scuole dell’infanzia, si facciano più incontri tra forze dell’ordine e ragazzi, si parta da qui. Per evitare che altri ragazzi di 20 anni debbano morire nel modo in cui è morto il mio Bruno e che altre famiglie vengano devastate dal dolore".