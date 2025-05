La battaglia per i macachi: "Primati nel centro di recupero. Ora sono salvi, abbiamo vinto"

Sono tutti salvi i cinque macachi di Ferrara, detenuti per anni nello stabulario dell’università. Clarabella, Eddi, Cleopatra, Cesare e Archimede sono stati trasferiti in un centro di recupero specializzato nel sud della Spagna. Qui potranno finalmente sperimentare comportamenti che fino ad ora erano stati loro negati nello stabulario dell’ateneo ferrarese, come arrampicarsi, sentire l’erba sotto le zampe, la pioggia e il calore del sole.

A riferire il passo avanti nella vicenda che ha suscitato dibattito e polemiche in città sono le associazioni animaliste coinvolte, Lav, Limav, Animal Defenders e Animal Liberation. "Anche Unife ha ceduto i macachi usati per la sperimentazione – affermano le associazioni –. La battaglia per la loro liberazione era cominciata nel 2014 con l’ispezione dell’associazione Animal Defenders che ne documentò la presenza in piccole gabbie, e successivamente ha coinvolto numerose sigle animaliste, come Animal Liberation, Limav Italia, Lav e molte altre".

Ferrara "è stata teatro di cortei e manifestazioni che hanno visto la partecipazione di centinaia di cittadini, oltre a flashmob in cui manifesti di protesta sono stati esibiti davanti alla sede del tribunale e addirittura sul Castello Estense, simbolo della città".

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato che corona positivamente una lotta che non si è mai fermata e che ci ha visti lavorare compatti per un obiettivo comune – dichiarano i portavoce delle associazioni animaliste –. Ci preme ringraziare le centinaia di cittadini che hanno sfilato in corteo assieme a noi e che hanno firmato la nostra petizione indirizzata a Unife".

Resta però aperta la vertenza sul piano legale, dopo che l’Università era stata fatto oggetto di denuncia per maltrattamento di animali da parte dell’avvocato David Zanforlini per conto di Animal Liberation e Limav Italia, procedimento in cui sono intervenute anche le associazioni Leal e Leidaa con l’avvocato Aurora Lo Prete, e Oipa con l’avvocato Claudia Taccani. "Restano ancora intatte le ombre e le opacità, per usare un eufemismo, di un Ateneo che ha detenuto macachi per molti anni in condizioni completamente inadeguate alle esigenze etologiche di questi animali, e dove il macaco Orazio è morto con un impianto al titanio sul cranio. Al di là degli strascichi legali, però, rimane la soddisfazione per la chiusura dell’ennesima linea di ricerca su primati. È una buona notizia anche per l’Università di Ferrara, che avrà la possibilità di condurre ricerca di base con metodi ben più predittivi, moderni ed etici".