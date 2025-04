La battaglia per la movida. Discoteca e balneari:: "Lo scontro fa male a tutti"

Ci siamo. Ormai sono quasi tutti aperti gli stabilimenti balneari dei sette lidi. Boom annunciato sui lettini nel fine settimana che si chiude con la domenica delle palme. Vero e proprio anticipo di stagione rispetto al canonico inizio fissato per Pasqua. Tra una settimana. Un buon inizio e una buona Pasqua per gli stabilimenti grazie al consiglio di Stato che ha accolto l’appello del Comune di Comacchio e ha concesso una sospensiva, congelando la sentenza del Tar che spegneva la musica sulle spiagge alle 23,30. E’ stata rimandata al 29 aprile la discussione dell’appello ma in questo lasso di tempo gli stabilimenti potranno organizzare concerti fino alle ore piccole. Resta comunque l’amarezza da entrambe le parti per questa battaglia infinita tra gli stabilimenti e Barracuda. "Dobbiamo metterci attorno ad un tavolo e trovare un punto d’incontro", l’appello che arriva dagli operatori balneari e dalla discoteca.

Giuseppe Carli è il presidente dell’associazione balneari di Porto Garibaldi. "Se vogliono trasformare i lidi in un dormitorio - tutti a letto alle 20,30 dopo aver bevuto una camomilla -, allora facciano pure. Li chiameremo lidi camomilla. Dobbiamo trovare un punto d’incontro, 150 attività lo chiedono, dobbiamo dare ai turisti animazione, divertimento, per evitare che scappino, che qui diventi un mortorio. Certo, bisogna attenersi alle regole, per il suono, il rumore, la capienza delle persone. Senza esagerazioni come purtroppo è stato fatto in alcune occasioni nel passato, questo non deve più avvenire. Ci deve essere un minimo di elasticità, da tutte e due le parti, ci vuole buon senso". Anis Ben Aissa, titolare da dieci anni del Marrakesh a Spina. "La stagione – sottolinea – è stata già programmata, abbiamo fatto investimenti, contiamo che si possa continuare con gli eventi. Da sabato scorso noleggiamo i lettini, c’era già la gente in spiaggia in costume da bagno. Eventi da non perdere, come il primo maggio quando faremo il festival cous cous". Sapori africani e profumo di cozze. Mery Carli, stabilimento Virna, a lido di Spina, ha aperto già il 15 marzo, lettini da sabato scorso, c’era già gente sulla spiaggia. "Mi auguro che si continui così, che si facciano ancora gli eventi fino a tarda notte". Nicola Bocchimpani (presidente AsBalneari), titolare del Bagno Pomposa, chiede un punto d’incontro. "Dobbiamo trovare una via di mezzo, qui è fondamentale il ruolo del Comune, non è possibile, non giova a nessuno andare allo scontro, andare da un avvocato, così non si finisce da nessuna parte. Staremo a vedere cosa succederà il 29 aprile, ma al di là di questo serve una mediazione. Non è possibile che ogni anno siamo qui, davanti a questo estenuante braccio di ferro".

"Serve rispetto delle regole, non deroghe su misura", così interviene Stefano Piazzi, titolare del Barracuda a Spina. E’, dopo la chiusura del Topkapi simbolo delle notti ai lidi, l’ultima discoteca che ancora resiste. "In questo modo, con queste regole, siamo davanti ad una concorrenza sfrenata, quella di un centinaio di stabilimenti che sono nati e dovrebbero fare ben altre attività. Siamo i primi a ribadire che siamo stati costretti a rivolgerci ad un legale per difendere le nostre ragioni ma che non è certo questa la via maestra. Abbiamo fatto numerosi tentativi per trovarci attorno ad un tavolo, tentativi che sono tutti caduti nel vuoto".