La battaglia per la sede: "Sfratto ormai alle porte. Ma continua il silenzio"

È di nuovo polemica. Ancora una volta, a dare fuoco alle polveri è l’associazione Cittadini del Mondo che, attraverso una nota, lamenta il fatto che "a due settimane dalla data prevista per lo "sfratto" dalla nostra sede di via Kennedy, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta alla richiesta di proroga fino al 30 settembre".

Il 12 maggio scorso "ci è invece giunta una comunicazione ufficiale con la proposta dell’immobile di via Bologna 637, già ritenuto inadeguato e del quale abbiamo discusso con Coletti". Poi la richiesta rivolta a sindaco e giunta. "Sindaco e Giunta credono nel valore di un’associazione come Cittadini del Mondo? - è la prima domanda – Ritengono utile e necessario il nostro lavoro volontario e gratuito per Ferrara? Considerano 178 iscritti a un corso gratuito di italiano per migranti un servizio sociale rilevante o un problema da spostare ai margini?". Poi, di altre argomentazioni a confutazione della sede individuata come alternativa dall’amministrazione. "L’ex Coldiretti a Chiesuol del Fosso non è compatibile con le nostre attività – prosegue la nota – è troppo distante dal centro, scarsamente collegata, con un’unica linea di autobus che termina alle 20, priva di pista ciclabile continua e attraversata da tratti stradali pericolosi. L’area non garantisce condizioni di sicurezza per utenti e volontari, soprattutto per chi non può muoversi in automobile. Il percorso a piedi richiede oltre un’ora e venti minuti, passando per strade trafficate e poco illuminate, senza fermate frontali né protezioni adeguate. Non è una soluzione: è un allontanamento forzato di chi già vive situazioni di vulnerabilità". Il punto politico. "Il silenzio sulla proroga e l’ostinazione nel proporre soluzioni inadeguate – dicono dall’associazione – sembrano indicare una volontà politica di indebolire la nostra presenza, isolarci dalla città e ridurre l’impatto delle nostre iniziative. Fare propaganda sulla pelle della nostra associazione e delle persone che ogni giorno difendono diritti e dignità di tutti sarebbe inaccettabile". Ricordando la manifestazione dei giorni scorsi e le discussioni in seno all’assemblea regionale, la nota di Cittadini del mondo è molto chiara. "Strumentalizzare questo sostegno, e il nostro impegno quotidiano – prosegue il documento – significa danneggiare la coesione sociale e il senso di comunità che con fatica costruiamo da oltre trent’anni". Dal Comune al momento non arrivano risposte ufficiali. Da quanto trapela, però, dagli uffici dell’assessore al Patrimonio, Cristina Coletti, c’è un ragionamento in corso per capire se la richiesta di proroga sia compatibile con le esigenze dell’amministrazione. In questo senso c’è, da tempo, un serrato confronto fra l’assessore e il sindaco Alan Fabbri, che intreccia anche la direzione generale e gli uffici coinvolti in questa ‘partita’. D’altra parte, il disegno strategico dell’amministrazione era proprio quello di individuare – come peraltro chiarito a più riprese – nell’immobile di Chiesuol del Fosso la sede di diverse realtà associative della città fra cui il Csv e Cittadini del Mondo.

Federico Di Bisceglie