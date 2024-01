La B&B Silo & Systems a caccia di disegnatori

La B&B Silo & Systems di San Giovanni è alla ricerca di personale. In dettaglio le figure sono quelle di disegnatore per schemi elettrici quadri industriale e automazione (con o senza esperienza anche junior da formare età compresa tra i 23- 29 anni). Altra richiesta per disegnatore progettista meccanico CAD 3D (con o senza esperienza anche junior da formare età compresa tra i 23- 29 anni). È richiesto per entrambe le candidature un diploma tecnico elettrico o equivalente, oltre che abiti relativamente vicino all’azienda a non più di 20 – 25 Km. La richiesta è rivolta a candidati di ambosessi. La retribuzione varierà in base al contratto collettivo nazionale del lavoro settore metalmeccanica artigiana ed alla esperienza del candidato. L’azienda specifica che la retribuzione potrà variare tra i 18mila euro, senza nessuna esperienza da formare, ai 30mila euro, il livello anche esso varierà a seconda dell’esperienza dall’apprendistato al terzo livello.