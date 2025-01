La Befana all’ospedale. Doni per i bimbi ricoverati: "Un momento di conforto"

La Befana, nel giorno dell’Epifania, è sbarcata anche a Cona per portare dolci, gioia e sorrisi ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale. L’iniziativa, divenuta una tradizione che si ripete da quasi un decennio ogni 6 gennaio, è stata promossa da Ail con il sostegno di numerose realtà territoriali che hanno favorito la consegna di calze, dolcetti e gadget ai piccoli pazienti.

La Befana che si è aggirata per i corridoi del Day Hospital di Onco ematologia pediatrica ha distribuito le calze donate ad Ail da Comart, comitato copparese che associa quasi 100 persone fra commercianti, artigiani e professionisti. All’Epifania hanno partecipato le Amministrazioni comunali di Ferrara e Copparo, rappresentanti delle forze dell’ordine (carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato), i vigili del fuoco volontari di Copparo insieme all’Aapc – Associazione Amici Pompieri Copparo, la protezione civile di Ro, l’associazione Bersaglieri e Assoarma.

"La consegna delle calze ai bambini ricoverati a Cona nella giornata del 6 gennaio – ha detto l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti – è diventato un bellissimo momento all’insegna della generosità. Siamo felici di poter continuare una tradizione che porta felicità ai bambini ricoverati e conforto alle loro famiglie, rendendo speciale una giornata emotivamente difficile per chi è in cura. Un grazie di cuore a tutte le realtà che continuano ogni anno a rendere possibile questa iniziativa, da Ail fino alle forze dell’ordine e ai volontari delle realtà associative aderenti. La solidarietà che fa nascere queste manifestazioni è un enorme valore aggiunto per tutto il territorio".

"Lo scopo è portare il mondo esterno all’interno dell’ospedale, attraverso gesti piccoli che diventano grandi in un giorno come l’Epifania" ha commentato Gianmarco Duo, presidente di Ail.