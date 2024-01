La Befana ci riprova dopo la pioggia: "In piazza musica, cibo e raduni"

Non sono ancora terminate le feste nel centro di Copparo. Domenica, infatti, verrà recuperata la ‘Befana dei Bambini’ organizzata da Comart con il patrocinio del Comune di Copparo. L’iniziativa, inizialmente prevista per il 6 gennaio scorso, era stata rinviata a causa del maltempo. Sarà, dunque, un pomeriggio di pieno di divertimento e di sorprese, all’insegna della generosità e dell’inclusione, quello previsto domenica. Si partirà alle 15 in piazza del Popolo, dove saranno presenti gli stand gastronomici con pinzini, cioccolata calda, vin brulé e dolcetti, a cura di Rione Mota e Avis. Non mancherà il mercatino creativo ‘Creativando’, il truccabimbi e la distribuzione delle calze. Alle 16.30 sarà la volta della Befana dei Vigili organizzata dal Vespa Club e alle 17.30 è in programma l’estrazione della lotteria di beneficenza a favore delle giornate di prevenzione di Ant. A chiudere l’evento sarà il Rogo della Befana. Una gioiosa appendice delle feste, che avevano visto la vecchina già protagonista a Sabbioncello San Vittore, a Tamara, a Saletta la Pro e ad Ambrogio, mentre a Gradizza e a Brazzolo le calze sono arrivate direttamente a casa e a Coccanile sono state distribuite alla riapertura della scuola. Una serie di appuntamenti che confermano come l’Epifania sia una festa particolarmente sentita nel territorio copparese, dove, ogni anno, sono diverse le occasioni per i più piccini di incontrare la Befana. Nei giorni scorsi, il sindaco Fabrizio Pagnoni ha affidato alla propria pagina Facebook un post in cui ha espresso grande soddisfazione per gli eventi che hanno animato il centro in occasione delle festività: "Queste festività trascorse insieme, grazie ai numerosi appuntamenti in piazza, in teatro e sul territorio, sono state davvero straordinarie. Abbiamo avuto modo di condividere molti momenti di aggregazione e divertimento, respirando la più autentica atmosfera natalizia e iniziando il nuovo anno all’insegna della coesione e della pienezza". A mantenere vive le settimane di gennaio sarà ancora la pista del ghiaccio, che resterà attiva sino a fine mese, contribuendo ad animare la piazza.

Valerio Franzoni