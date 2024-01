La Befana non si arrende: "In paese torna la festa"

Si recuperano oggi, a partire dalle 15.30 in Piazza Garibaldi e si concludono così le festività, "La Befana vien… a Bondeno" e le iniziative collaterali che erano programmate per domenica scorsa ma che sono state rinviate per la pioggia. Una decisione condivisa fra l’Amministrazione e le otto associazioni coinvolte nell’organizzazione. Alle 15.30 la Befana arriverà in Piazza, scendendo dal Municipio. La calata è resa possibile dai Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno, con un supporto tecnico dal distaccamento di Ferrara. Alle ore 16.00, sotto l’albero, la Befana distribuirà a tutti i bambini delle scuole del territorio (che hanno ricevuto in classe appositi "pass") calze e dolcetti, grazie all’impegno condiviso dal Club Vecchie Ruote e dal Comune.

Attorno alle ore 17.30, invece, andrà in scena il sempre atteso rogo "A brusen la Vecia", con annesso spettacolo pirotecnico, a cura dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno. Per tutto il pomeriggio, ben sei associazioni saranno presenti in Piazza per cucinare succulenti sfiziosità che allieteranno e riscalderanno la permanenza di grandi e piccini. Saranno presenti la Pro Loco di Santa Bianca con frittelle di mele e arrosticini, Panarea2 con tè caldo, cioccolata in tazza, panettoni e pandori, i Ciuciun dl’Usdal con zucchero filato, pop corn e piadine, la Polisportiva "Chi gioca alzi la mano" con pincini e ruota della fortuna, l’Associazione Turistica Santabianchese con i panini con la salsiccia, e l’Arma Aeronautica con vin brulé, tè caldo e con lo stand dimostrativo. "Stavolta il meteo sembra proprio essere dalla nostra parte, e non vediamo l’ora di tornare a vedere Piazza Garibaldi piena come tante volte è stata nell’ultimo mese – sottolineano il sindaco, Simone Saletti, l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Un grande ringraziamento va a tutte le otto associazioni coinvolte nell’organizzazione della giornata, con le quali il dialogo è stato costante per recuperare il prima possibile un evento molto sentito dalla comunità che sarebbe stato infattibile lo scorso sabato. È stato un Natale a Bondeno di successo, con una magnifica illuminazione in tutto il territorio, sessanta appuntamenti e sei grandi eventi. Tutto è dedicato ai bambini, alle famiglie, ai residenti e alle persone dai territori vicini per concludere in belllezza il periodo delle festività". Il programma per questa domenica è ricco di eventi a misura di famiglia.

Claudia Fortini