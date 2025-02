La +Bella di Ferrara al Carnevale di Poggio

Domenica al Carnevale dei Bambini che si terrà dalle 14 a Poggio Renatico, prima uscita ufficiale della vincitrice del concorso di bellezza La+Bella di Ferrara 2024, Azzurra Mistroni, accompagnata dal patron del concorso di bellezza Franco Casoni. La ragazza, originaria di Portogaribaldi, che ha vinto la trentesima edizione del concorso, salirà sul carro de “I Mollamai” e animerà per le vie di Poggio per tutto il pomeriggio carnevalesco. Il concorso del 2025 invece è già partito e le iscrizioni per ragazze dai 14 ai 28 anno si possono fare tramite whatsapp alla segreteria della Starman, organizzatrice e ideatrice della manifestazione al numero 3472289445, allegare due foto recenti.