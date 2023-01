La bellezza del dettaglio Fotografie ‘a passi lenti’

di Lauro Casoni

Apre oggi, alle 18, alla galleria del Carbone la mostra ‘Concrete visioni’, una Ferrara ritratta ‘a passi lenti’ in decine di foto che immortalano particolari e dettagli spesso sconosciuti della città estense, curata dal Fotoclub di Vigarano Mainarda. Nell’occasione sarà presentato anche il catalogo con oltre 80 immagini del territorio. In esposizione, da oggi quindi fino al 29 gennaio, ci saranno 28 scatti, secondo un’ispirazione tratta dall’architetto Carlo Bassi e dal suo volume ‘Nuova guida di Ferrara - vita e spazio nell’architettura di una città emblematica’. L’allestimento fotografico sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 20 grazie alla presenza dei soci del fotoclub vigaranese. "Dalla partnership tra diverse realtà e dalla collaborazione tra Comuni nasce una iniziativa di grande pregio – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli – che valorizza la fotografia, che si relaziona continuamente, in un ‘gioco perpetuo’, con le altre arti, come più volte abbiamo messo in luce".

"È per noi un motivo di orgoglio che lo storico fotoclub di Vigarano abbia dato un nuovo e importante contributo alla valorizzazione di Ferrara, coronamento di un percorso artistico e frutto di un lavoro di squadra e di tante collaborazioni. Il catalogo è un pezzo di Ferrara da portare sempre con sé", ha commentato Davide Bergamini, parlamentare e sindaco di Vigarano, ringraziando tutti i soggetti in campo e complimentandosi col Fotoclub. Con lui anche l’assessore Daniela Patroncini, che ha rimarcato come il libro susciti "emozioni" e sia uno "stimolo a fermarsi e a procedere, appunto, lentamente, ricordando anche la Ferrara città del silenzio di D’Annunzio".

"Parte una tappa importante di un lungo percorso artistico a passi lenti tra pittura, disegno e fotografia – ha spiegato Paolo Volta della galleria del Carbone – dal 2000 abbiamo realizzato circa 280 mostre, coinvolgendo oltre 700 artisti, anche in collettive". Lucia Boni, sempre della galleria del Carbone, ha precisato che "andare lenti è un modo di assaporare le cose che abbiamo intorno. Camminando nella nostra mente si formano parole. Camminare è pensare, è mettere a fuoco le cose". Ulrich Wienand, consigliere della galleria e socio del Fotoclub, ha invece sottolineato che "in questi tempi, complici i social, siamo sommersi da un quantitativo enorme di immagini di ogni tipo che, a volte, non ci consentono di concentrarci sui dettagli, che tendono a sfuggire. Per questo – ha spiegato – siamo partiti proprio da questi, dandoci alcune ‘regole’, a partire dal bianco e nero storico".

Il progetto è sviluppato, oltre che col patrocinio dei due Comuni, anche con il sostegno di alcuni privati: Ceramica Sant’Agostino, Coop Edile San Carlo e Caffegrafia Bar La Bisarca 77 di Poggio Renatico e curato sotto il profilo grafico ed editoriale da Umberto Gardenghi. Le immagini esposte sono opera di Alessandro Berselli, Andrea Gallesini, Andrea Giorgi, Davide Occhilupo, Enrico Testoni, Fabio Belmonte, Liana Caselli, Lino Ghidoni, Marco Andreani, Marisa Caniato, Massimo Cervi, Maurizio Marchesini, Sonia Campanelli, Tonina Droghetti, Ulrich Wienand Valentina Mazza, Yolanda D’Amore.