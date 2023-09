La bellezza in tutte le forme ‘Cantica del mare’ in chiave jazz

In occasione della giornata europea della cultura ebraica, la Comunità Ebraica di Ferrara organizza un dibattito sul tema de ‘La Bellezza’ che si terrà nell’ex Tempio Italiano in Via Mazzini 95, oggi alle 10,30.

Verranno illustrate le varie declinazioni secondo le quali la tradizione ebraica ha affrontato il tema della bellezza. In particolare il Tempio di Salomone e l’Arca dell’Alleanza saranno presentati attraverso un confronto tra la descrizione biblica eo ricostruzioni e alcune rappresentazioni artistiche. Dopo i saluti del presidente Fortunato Arbib interverrà il gruppo Jazz Studio Dance coordinato da Silvia Bottoni che proporrà un’interpretazione coreografica del canto biblico ‘la cantica del mare’. Seguiranno gli interventi del Rabbino Capo di Ferrara Luciano Meir Caro e dell’architetto Laura Graziani Secchieri. Alle 15,30, visite guidate all’edificio delle sinagoghe e al cimitero ebraico in via delle Vigne. Per partecipare, inviare una mail a [email protected]. Si parte alle 10.30, nella sala già sinagoga italiana, via Mazzini 95. Alle 10,30 i saluti del presidente Fortunato Arbib e di Rav Luciano Meir Caro. Alle 10,45, Silvia Bottoni propone un’interpretazione coreografica de ‘La cantica del mare’. Alle 11,15 ‘Quando l’arte non è a soli fini estetico-decorativi’. Ne parleranno Rav Luciano Meir Caro e Laura Graziani Secchieri. Alle 15.30 - 18.30 visite guidate all’edificio delle sinagoghe e al cimitero ebraico.