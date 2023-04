’La bellezza salverà il mondo’, la mostra nella ’Vinaia del Sapere’

Ha richiamato tanti appassionati e visitatori e rappresentanti della giunta l’inaugurazione nei giorni scorsi nella Vinaia del Sapere, nel complesso edilizio del Verginese, della mostra fotografica "La bellezza salverà il mondo?", organizzata dal Circolo Fotografico Portomaggiore e il patrocinio del comune di Portomaggiore. In parete fotografie di qualità eccelsa scattate da cinque tra i migliori fotografi italiani, che rimarranno esposte fino al 15 maggio, con una forte connotazione naturalistica ed ambientale. Tra gli espositori ricordiamo Luigi Piccirillo, fotografo naturalista, si avvale di tecniche di ripresa sperimentali mutuati da altri generi fotografici o da altre forme di arti figurative con la finalità di restituire immagini che, oltre al connotato documentaristico, racchiudono elementi di interpretazione e caratterizzazione personale. O come la triestina Cristiana Damiano, che ha raccolto premi e riconoscimenti nei più importanti concorsi nazionali o internazionali. O come il genovese Marco Gaiotti, celebre per i réportage in Antartide per i vari quotidiani italiani ed esteri, anche lui pluripremiato. Il Verginese è un’antica dimora di svago della famiglia d’Este, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, e testimonia nel territorio ferrarese la grandezza e l’importanza dei signori di Ferrara. Regalata da Alfonso I d’Este a Laura Dianti, la Delizia si presenta come un castelletto.