La bellezza torna a conquistare i Trepponti. Sarà un Sogno di una notte di mezza estate

Comacchio si prepara a vivere il "Sogno di una notte di mezza estate". È questo il nuovo nome scelto per il tradizionale evento "Moda danza e acconciature", che da ventinove anni anima la scalinata del monumentale Trepponti. Moda, bellezza, fascino e musica saranno protagoniste della serata di sabato dalle 21, nel pieno del week-end de’ "La Notte Rosa" che si arricchisce ulteriormente. La sfilata, organizzata da Cna Area Delta e Cna Federmoda in collaborazione con il Comune di Comacchio e la partnership di Fondazione Telethon a cui si aggiungono diversi sponsor, è stata presentata ieri al ristorante Bettolino di Foce, immerso nalla splendida cornice naturalistica delle Valli. Ad illustrare il tutto, gli organizzatori Linda Veronese (responsabile di Cna Federmoda Ferrara), Enrico Zappaterra (responsabile di Cna Area Delta), affiancati da Giordano Conti, ideatore dell’evento che per anni ha condotto assieme all’indimenticato Saverio Rizzetto, dal sindaco Pierluigi Negri, dal direttore artistico Rocco Cagnè, che ha già curato con successo la sfilata di moda Cna di settembre, dal presidente provinciale di Cna Davide Bellotti, e dal coordinatore provinciale di Telethon Claudio Benvenuti. La serata, che sarà condotta da Alessandro Bini e Vittoria Tomasi, rappresenta non solo un momento di spettacolo e intrattenimento, ma anche una importante occasione per valorizzare le imprese del territorio. A sfilare sui Trepponti saranno le collezioni di ‘Anteprima’ di Mirella e Andrea Avantaggiato, ‘Atelier il Sogno’ di Katia Artioli, ‘Le Scigghiate’ di Sabina Trotta, ‘Monilia’ di Chiara Silvestroni, ‘Nurys Yuli Design’, ‘Onda Fashion’ di Erika Forlani, ‘MT Fashion Brand’ di Miriam Tirinzoni; a curare le acconciature sarà il salone ‘Gaia Revenge’ di Gaia Poletti, ‘The makeup Studio’ il trucco, mentre la serata si avvarrà di service e direzione tecnica di Suono e Immagine. Come anticipato dal direttore artistico Rocco Cagnè, l’intenzione è quella di dare vita ad un evento che "deve essere un sogno, un condensato di emozioni" con il pubblico che sarà condotto in un percorso nel tempo, dal passato ai giorni nostri. E, come sempre, non mancherà il carattere benefico legato a Fondazione Telethon, da sempre in prima linea per sostenere la ricerca finalizzata alla ricerca di cure per le malattie genetiche rare. Il sindaco Pierluigi Negri ha ringraziato gli organizzatori e quanti sono impegnati nella realizzazione di un evento "che ha sempre avuto un importante ritorno di partecipazione da parte di pubblico e turisti". Non meno importante il fatto che l’evento sia quest’anno inserito nel week-end de "La Notte Rosa". Un colore che, come affermato dal presidente provinciale di Cna Davide Bellotti, indubbiamente caratterizza Comacchio: "Ventinove anni fa era una città balneare, oggi i fenicotteri in volo rappresentano l’evoluzione del turismo che si è avuta in questi anni, quello naturalistico, diventato caratterizzante sui mercati internazionali. Un territorio di terra e acqua". Ed è stato anche ricordato il lavoro alle spalle della realizzazione dell’evento, che vede 60 persone impegnate tra backstage e dal suggestivo "palcoscenico" offerto dal Trepponti, pronti nuovamente ad ospitare una serata all’insegna della bellezza, della moda e dell’intrattenimento, tra le più attese nella programmazione estiva della costa comacchiese.

Valerio Franzoni