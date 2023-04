‘La bellezza violata’ al Copernico Prof e studenti firmano l’e-book

Nei giorni scorsi, all’ISS Copernico Carpeggiani di Ferrara, alla presenza dell’assessore alle pari opportunità, pubblica istruzione e formazione del Comune Dorota Kusiak, è stato presentato l’e-book intitolato ‘La bellezza violata. Storie di rispetto interrotto’, a cura dei docenti dell’istituto scolastico Elena Leone, Laura Sensi, Antonio Pizzulli, Lamberto Previati, Francesca Capuani e degli studenti del Copernico Carpeggiani Jacopo Foschini, classe 4T, Mattia Pozzati della classe 5T. Questo progetto si può definire un luogo tra le righe. Tre sezioni che propongono una riflessione attraverso linguaggi testuali, grafici, espressivi diversi sulla violenza di genere, sull’ambiente che ci circonda e sui graffi che diventano cicatrici di coraggio ed anche di rinascita. L’assessore Dorota Kusiak, ascoltando durante l’incontro le profonde riflessioni fatte dagli stessi studenti, ha ribadito l’importanza di attività come quella che è stata proposta, attività che passano attraverso il contributo della scuola, perché il contrasto alla violenza di genere è un argomento di cui si deve continuare a parlare in ogni occasione possibile e con attività mirate all’informazione. Il problema della violenza è trasversale e le parole sono e restano la strada per continuare a combattere questo drammatico fenomeno, consapevoli che la sfida è quotidiana. Fuori dal silenzio c’è la vita, che non può in alcun modo essere violata. La bellezza degli esseri umani, si specchia nell’ambiente che li accoglie tutti i giorni, è una strada fatta di ascolto, dove ognuno di noi può e deve fare la differenza. Con l’espressione violenza di genere si indicano tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano un vasto numero di persone discriminate in base al sesso. La normativa contro la violenza di genere persegue tre obiettivi principali: prevenire i reati, punire i colpevoli, proteggere le vittime.