La ’biblioape’ arriva in piazza

Sabato, alle 20, e il 29 luglio, sempre alle 20, la ’biblioape’ farà tappa prima in piazza Garibaldi e poi, nel secondo appuntamento, in piazza Pola. La biblioteca viaggiante piena di libri e storie arriverà sul posto per organizzare laboratori per i piccoli e non solo. Lo scopo è intrattenere ma anche incentivare la lettura. L’educazione alla cultura inizia già dalla giovane età. L’iniziativa è a cura di Antonella Antonellini e Lorenzo Magnani. L’età consigliata per i laboratori è dai 5 ai 10 anni.