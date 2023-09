La biblioteca si rifà il look Nuovi spazi per la Tebaldi, sala studio e caffetteria

di Mario Tosatti

Al via un’importante opera di riqualificazione e ampliamento della biblioteca Tebaldi. I dettagli progettuali dell’intervento all’immobile di via Ferrariola nel quartiere San Giorgio sono stati illustrati ieri in municipio dall’assessore al patrimonio Angela Travagli, dall’architetto progettista Michele Giordani e dal responsabile dell’unità operativa patrimonio Dario Lo Mastro.

Nel suo intervento Travagli si è soffermata sull’intervento che rientra "nell’ambito degli obiettivi di programmazione dell’amministrazione e in particolare nella terza sfida che riguarda ‘La città vitale’, dove gioca un ruolo fondamentale la valorizzazione del patrimonio pubblico attraverso una rigenerazione e riqualificazione degli spazi con una ricaduta positiva in termini di valore sul territorio e per i cittadini. L’amministrazione – prosegue – ha pertanto investito in un’opera di rigenerazione del proprio patrimonio immobiliare che portasse valore anche al patrimonio culturale e sociale della città, in particolare rivolto ai residenti del quartiere di San Giorgio. Come già espresso in precedenti occasioni le iniziative di riconversione e riuso come questa consentono il reinserimento dei beni comunali nel circuito economico sociale, innescando la rigenerazione urbana con ricadute positive". Giordani ha illustrato alcuni dettagli dell’intervento di riqualificazione.

Nei nuovi spazi della biblioteca Tebaldi saranno previsti servizi e aree dedicate alla lettura, lo spazio bambini, la caffetteria, lo spazio studio, i servizi igienici, nuove postazioni digitali e la sala polivalente a disposizione dei cittadini anche per incontri e conferenze. Agli 85 metri quadri esistenti ora si aggiungeranno gli spazi adiacenti di 216 metri quadri sempre al piano terra del condominio di via Ferrariola. Dopo l’incarico progettuale ai settori tecnici e l’approvazione del progetto, si è provveduto ad affidare i lavori (che inizieranno in autunno) alla ditta Arte Casa Immobiliare. L’importo dei lavori ammonta a 220mila euro. La durata delle opere è di 90 giorni.

Inoltre, nel novembre del 2022 si è aggiunta la donazione al Comune dell’area verde retrostante al fabbricato e alla biblioteca, nelle vicinanze della basilica di San Giorgio. Un ‘fazzoletto’ verde di 2.064 metri quadrati concesso da Daniela Simioli. "Un atto di grande generosità che l’amministrazione ha accolto calorosamente" ha concluso Travagli. L’area è stata destinata a verde pubblico per il quale è in corso la progettazione di arredi ed attrezzature.